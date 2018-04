El Bayern goleó al Monchengladbach

El Bayern Múnich dio hoy una nueva muestra de su enorme superioridad en el fútbol alemán al golear 5-1 al Borussia Mönchengladbach en el Allianz Arena, una victoria que le permite afrontar con el ánimo alto una seguidilla clave de partidos en sus aspiraciones de lograr el triplete de títulos.



Pese a no contar con jugadores como Robert Lewandowski, Arjen Robben, Franck Ribéry, Arturo Vidal o Javi Martínez en el once inicial, el conjunto de Jupp Heynckes no tuvo grandes dificultades para sumar una nueva victoria en un campeonato en el que desde hace tiempo no tiene rival.



Un doblete de Sandro Wagner a los 37 y 41 minutos lideró la victoria del Bayern, que completó la goleada en la segunda etapa con tantos de Thiago Alcántara (51'), David Alaba (67') y el ingresado Lewandowski (82').



El Gladbach sólo opuso resistencia en la primera parte, en la que se adelantó con un bonito gol de Josip Drmic. A los nueve minutos, el suizo enganchó y lanzó un zurdazo al segundo palo que no pudo contener Sven Ulreich.



El Bayern comenzó el encuentro relajado, pero encendió la maquinaria en el final del primer tiempo para igualar las acciones. Niklas Süle filtró un espectacular pase, Thomas Müller centró al medio del área y Wagner empujó el balón al gol.



El centrodelantero anotó su segundo tanto cuatro minutos después, cuando aprovechó su altura para ganar ante dos rivales y cabecear al gol.

Conseguida la remontada, la segunda parte fue un trámite para el Bayern. El conjunto local se colocó rápidamente 3-1 por intermedio del español Thiago Alcántara, quien aprovechó un rebote en el área.



El colombiano James Rodríguez, que ingresó por Müller en el entretiempo, tuvo su oportunidad con un disparo al palo. El que no falló fue Alaba, quien metió el cuarto del Bayern con un gran remate desde afuera del área.



Y finalmente Lewandowski, quien ingresó por Wagner, aprovechó sus minutos para sumar un nuevo tanto ante un rival ya completamente entregado.



El Bayern, ganador de los últimos seis títulos de la Bundesliga, alcanzó así los 75 puntos en 30 fechas y sacó 23 unidades de ventaja al escolta Schalke.



El conjunto de Heynckes pondrá ahora la mira en la Copa Alemana, en la que se enfrentará el martes en semifinales al Bayer Leverkusen. Luego podrá pensar ya en la espectacular serie que le espera ante el Real Madrid en la Liga de Campeones a partir del 25 de abril.



"Hemos necesitado 20 minutos para entrar en partido. A partir de allí nos fuimos adueñando poco a poco del encuentro", evaluó Heynckes.