Si las Águilas del América ganan, están en la fiesta grande

2018-04-14 11:03:07 | EL UNIVERSAL | REDACCIÓN

Aunque frustrados tras la eliminación en Concachampions , los azulcre ma se enfocarán en obtener la clasificación, lo que esta noche lograrán si vencen a los Rayados en el Azteca

América vs Monterrey. Foto: El Universal.



Hector, Frustrado, enojado y cansado

Con esas sensaciones, el América tiene que lamer las heridas que le dejó la Liga de Campeones de la Concacaf a media semana.

Sufrir la eliminación ante Toronto en las semifinales del torneo regional le obliga al equipo que dirige Miguel Herrera a conquistar el Clausura 2018.

Esta noche, puede dar el primer paso hacia la redención ante su gente: si gana al Monterrey estará matemáticamente clasificado a la Liguilla por el título.

“No estamos en deuda con nadie, estamos frustrados, ellos [los jugadores] están enojados, pero de repente pareciera que somos los culpables de algo, estamos peleando, éramos el único equipo que peleaba dos torneos importantes, hoy ya todos pelean sólo uno”, afirma el técnico emplumado".

El sueño del doblete para el americanismo se esfumó

La estrella 13 es la consigna en este momento, por lo que es prioritario para los de Coapa vencer a los Rayados para estar con la tranquilidad de tener un sitio asegurado en cuartos de final de la Liga MX.

La estadística indica que los azulcrema tienen dos victorias en los últimos siete encuentros de la campaña.

De ser líderes en un lapso del torneo, se mantienen en tercer lugar.

Herrera descarta que haya una baja de juego por parte de sus pupilos.

Señala que el polémico club tenía que estar concentrado en dos torneos hasta esta semana con el desgaste físico que eso implicó.

Debido a los viajes y partidos de forma constante, el Piojo no ha podido tener a su plantilla completa.

Entre lesiones y cansancio es el tiempo en que no puede definir una alineación para enfrentar a Rayados en el Estadio Azteca.

“Veníamos de los viajes, de un gran ajetreo, saldremos a buscar el resultado contra Monterrey, porque todavía no tenemos el pase a la Liguilla y queremos tenerlo a la brevedad posible”, anhela.

Esa urgencia deriva en que Herrera aún no pueda dosificar a su plantel, porque “tengo que mandar a lo mejor que tenemos. Hay que estar en la fase final, por eso tenemos que ganar”.

Miguel Herrera advierte al juvenil Diego Lainez que “no es de la Sub-20, sino del primer equipo”, por lo que “debe asumir las consecuencias de que se le haya adelantado el proceso”.

El técnico americanista prevé que el futbolista de 17 años tenga mayor actividad en lo que resta del Clausura 2018.

Por su parte, el atacante francés Jérémy Ménez aún no se recupera de un desgarro que sufrió en marzo, por lo que no jugará esta noche ante Rayados.

El galo reaparecería hasta la penúltima jornada en la visita del América a Puebla.