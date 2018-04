Autoridades de Mineral de la Reforma por fin reconocen comunidad de San José Palacios

Tras años de solicitar legalidad jurisdiccional, autoridades de Mineral de la Reforma reconocieron a la comunidad de San José Palacios como parte de su territorio; por ello, la alcaldía ya trabaja para dotar de los servicios básicos a la pequeña población.



La localidad que hasta hace unos años era desatendida por los ayuntamientos de Epazoyucan y Mineral de la Reforma por un problema en la delimitación del territorio, al fin será dotado de agua potable.





Así lo informó Pedro Celestino Pérez, secretario general de Mineral de la Reforma, quien aseguró que el ayuntamiento inaugurará próximamente los servicios en San José Palacios.



“La identidad ya la tienen, son mineralenses, nada más me falta conocer bien los límites del lugar. Me están pidiendo apoyo para la introducción de agua potable, ya tienen cepas, tubos, faltan algunos detallitos que vamos a checar este domingo. Les hacen falta muchas cosas pero vamos a empezar por lo vital, el agua potable”, dijo a AM Hidalgo.