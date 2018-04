Usuarios resienten inseguridad en carreteras de Hidalgo

Usuarios de las líneas de autobuses que parten de la capital hidalguense con dirección a distintas zonas de Hidalgo y especialmente quienes transitan por la México-Pachuca, acusaron falta de medidas de seguridad durante y previo a los recorridos, mientras que algunos señalaron que los asaltos “son novedosos”.



Apenas el viernes 13 de abril se registró el último de los asaltos en donde dos personas resultaron heridas a causa de la detonación de armas de fuego; esto, sobre dicha carretera federal, a la altura del municipio de Ecatepec.



Al respecto, usuarios de autobuses acusaron que ya no es seguro viajar, aun cuando toman ciertas medidas de seguridad como no portar objetos de valor que salten a la vista de los demás pasajeros; así lo expresó Laura, quien a su vez señaló que evita utilizar su dispositivo móvil mientras viaja.



Mientras que una usuaria originaria de la Ciudad de México, quien se identificó como Araceli, contó que algunas veces viaja por necesidad a Pachuca; sin embargo, puntualizó que los asaltos o robos “es algo que en general pasa en la Ciudad de México, pero es extraño que pase de este lado”.





“Siempre había escuchado que acá no eran tan peligroso, para mí es novedoso porque no me había tocado nunca que rumbo a Pachuca pasara; pero ya desde el momento en que empieza a uno escuchar los asaltos se da cuenta que las cosas si han cambiado bastante (…) pero comparado a la Ciudad de México, sí se siente diferente el ambiente, eso es un hecho”, dijo.



Mientras que una estudiante, quien decidió omitir su nombre, señaló que las líneas de los autobuses impiden guardar las pertenencias de los usuarios en las cajuelas del transporte, por lo que si asaltan, la perdida de sus bienes es total.



“Muchas veces he traído mochilas y no me permiten ponerlas abajo en las cajuelas del autobús, al menos que sea una maleta muy grande (…) bien o mal uno piensa que si llega a pasar algo ya se llevaron toda la mochila, entonces ese tipo de cosas creo que no va”.



Alejandro Garnica es un usuario que refirió que las paradas continuas que hace el transporte es una causa de que los asaltantes aborden las líneas en cualquier punto del viaje.



“Últimamente los asaltos han aumentado muchísimo, yo creo que la autoridad se tiene que poner más las pilas, hay muchos asaltos en los camioncitos del ODT”.



“Creo que tiene que haber más seguridad en las líneas, en el transporte (…) siento que tiene que haber más líneas directas”, finalizó.



Cabe mencionar que el pasado 7 de marzo, Ruy Lohengrym Peña, escultor y profesor, fue asesinado tras resistirse a un asalto en un autobús de la línea ODT; también, el 24 de marzo 35 personas fueron asaltadas a la altura de Indios Verdes, durante su viaje en un camión de la línea ADO.