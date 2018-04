Sólo poda de árbol acabaría con muérdago

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La única solución para retirar el muérdago de los árboles es la poda, otras medidas resultan temporales porque sólo contienen la plaga, no la eliminan.Tras darse a conocer la infestación de muérdago en la Deportiva del Estado, el director de gestión ambiental de León, Ricardo de la Parra, admitió que en León sólo se ha podido contener el avance de esta plaga que ataca sobre todo al mezquite, y se han encontrado con que la única solución es la poda.El martes am informó que de dos mil 800 árboles en la Deportiva del Estado, 400 están plagados de muérdago, cada mes se podan 39 pero no pueden tomar medidas más extremas poque más de mil 500 aves anidan en esos árboles.De la Parra aseguró que la dependencia su cargo está a disposición para colabora con el problema, que no es exlusivo de espacios públicos.dijo.Añadió que la infestación de la plaga se ha logrado contener. “Creo que se ha contenido, la diseminación ha sido mucho muy grande.“Hemos probado varios instrumentos que nos han dicho que es una cura y pueden servir, pero definitivamente hemos caído en cuenta que la única forma es la poda sanitaria”, puntualizó.El muérdago afecta sobre todo a los mezquites.