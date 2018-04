DEBATE, LISTO

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), que comanda José Arturo Sánchez Castellanos, notificó ayer de manera oficial al IEEG la organización del debate por la Gubernatura el próximo 28 de mayo.Ya confirmaron asistencia Ricardo Sheffield, de Morena-PT-PES; Gerardo Sánchez, PRI; Felipe Arturo Camarena, PVEM; y Bertha Solórzano, Panal; sólo falta Diego Sinhué Rodríguez, de PAN-PRD-MC.A la invitación del 18 de abril en que organismos empresariales y de la sociedad civil entregarán a dirigentes de partidos y candidatos el “Documento Único de Propuestas”, todos respondieron “sí”.La coalición “Juntos Haremos Historia” presentó su lista de candidatos a las diputaciones locales por mayoría relativa y por la vía plurinominal. El que podemos decir que ya amarró la diputación es el dirigente estatal de Morena, Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, va como uno a la ‘pluri’. La posición dos es para María Magdalena Rosales Cruz, una morenista celayense cercana a la doctora Antares Vázquez.La posición tres es para un “sheffilista”, el exsíndico panista Raúl Márquez Albo, quien es la mano derecha en la campaña de Ricardo Sheffield. En el lugar cuatro está Alma Alcaraz, secretaria general del Comité Estatal de Morena. En 2015 este partido logró colocar un diputado local por la vía pluri, David Landeros (hoy independiente), pero la votación estimada esta vez les alcanzará para más posiciones.En los candidatos a diputados locales de mayoría aparece otra expanista, M. Del Carmen Sánchez Junquera, por el V distrito en León, en el que va por la reelección la panista Libia García. “La Chata”, exfuncionaria de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, aspiró a ser candidata del PAN por el distrito 03 federal pero invitaron a una carta externa, Ángeles Ayala, y dijo adiós.Mañana domingo el presidencial del PRI-PVEM-Panal, Pepe Meade, visitará el vecino Lagos de Moreno, Jalisco, para reunirse con la militancia y pactar compromisos con la región alteña. Mientras tanto en la agenda de abril no está considerada alguna visita a ciudades de Guanajuato, será en mayo. Ricardo Anaya arrancó en Celaya, AMLO ya pisó tres municipios, y Margarita ya anunció una gira.El Municipio sigue sin recibir la obra del distribuidor vial Benito Juárez, en la zona del Campestre. Luego de que por fin terminaran el proyecto a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, el siguiente paso es que el Gobierno local asuma formalmente la obra para su operación y mantenimiento, pero eso no ha pasado porque hay “detallitos” que reparar por los daños colaterales.El director de Obra Pública Municipal, Carlos Cortés, dice que hace dos semanas fueron al sitio con directivos de la constructura “Jaguar Ingenieros Constructores”, quienes consideraron que lo mejor es que les digan cuánto es el costo de esos arreglos, depositen ese dinero y el Municipio se haga cargo.Las observaciones que el Municipio hizo para poder recibir el distribuidor Benito Juárez son: el arreglo de la lateral que está frente a la plaza donde se ubica la Comercial Mexicana, empatar los pavimentos de la entrada a Balcones de Campestre por Gómez Morín, un semáforo, señalética, y otros menores.Obra Pública Municipal está ya calculando el monto para las adecuaciones y el Director ofrece que en 15 días tendrá una propuesta que comunicará a la Delegación de la SCT para que ellos decidan si se firman los convenios necesarios, recibir ahora sí la obra y que el Municipio se encargue de todo. La otra opción sería, ya que se les dijo con pelos y señales lo requerido, el que la constructora lo ejecute.El 30 de diciembre el director general del Centro SCT Guanajuato, Roberto Vallejo, informó que la obra estaba concluida. El 27 de febrero -en una entrevista con am Facebook- señaló que esperaban que en el transcurso de un mes estuvieran resueltos esos detalles menores para entregarla al Municipio. El hecho es que pasan los días y por ‘angas o mangas’ eso no ha pasado. A todos conviene acelerar esto.La maestra Margarita Arenas Guzmán se despidió ayer de su encargo al frente de la Dirección de Comunicación y Enlace de la Universidad de Guanajuato (UG). El rector general, Luis Felipe Guerrero Agripino, le entregó un reconocimiento en una ceremonia con los trabajadores del área. El nuevo (a) titular está por definirse, fue nombrada como encargada de despacho Ma. del Carmen García Castro.El Grupo de Coordinación Guanajuato, encabezado por el gobernador Miguel Márquez, respaldó las modificaciones aprobadas por el Congreso del Estado al Código Penal en las que se sanciona a quien cometa homicidio en contra de un servidor público de las áreas de Seguridad Pública y a su cónyuge, parientes en línea directa o con quien viva en concubinato, con penas que van de 30 a 60 años de cárcel.Además se dio seguimiento al trabajo a realizar para la vigilancia del proceso electoral, en coordinación con la Fepade (FiscalíaEspecializada para la Atención de Delitos Electorales). El grupo sesionará semanalmente hasta el día de la jornada y hará un pre-despliegue el próximo 11 de mayo.