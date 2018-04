Pelean mercados de salud

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El antecedente de la formación de Salud Digna se originó por las jornadas de salud realizadas en Culiacán, Sinaloa, por el empresario Jesús Vizcarra, quien fue presidente del patronato del Hospital Civil de Culiacán.Para 2003 ese proyecto se convirtió en las clínicas de diagnóstico, compartió Eduardo Nair Belmonte Ramírez, gerente de Clínica León.“No perseguimos afectar a alguien; sí perseguimos que una persona no espere cuatro meses para ser atendida con sus estudios”.León es de las primeras ciudades que recibió el concepto fuera de Sinaloa, después de Tijuana y Aguascalientes.Actualmente, Salud Digna ha instalado cuatro clínicas en el estado asentadas en Irapuato, Celaya y dos en León.La primera sucursal en la ciudad fue León Centro, en ella colaboran 94 personas, con un promedio de 20 mil servicios mensuales.A nivel estatal conjuntan un equipo de 250 personas, que realizan 35 mil servicios mensuales.Explica el gerente que la Clínica León está dentro de las 10 de mayor volumen de atención dentro de las 100 unidades con las que cuenta el corporativo.El 30% de las personas que asisten es para el servicio de laboratorio, esta sucursal recibe no solo gente local, el impacto de atención llega a algunas comunidades de Jalisco, refiere Belmonte Ramírez.En general el tiempo promedio de respuesta para los estudios va de cuatro horas hasta tres días en relación con la complejidad.El tiempo establecido en la atención es de 20 minutos de espera, cuentan con seis laboratorios, cinco consultorios de ultrasonidos, cuatro laboratorios de óptica y un tomógrafo.De su fundación a la fecha esta clínica creció al 100% en atención, en comparación con las primeras etapas.Sin embargo, están estudiando la posibilidad de una expansión en los espacios de la clínica durante este año, ya que se sienten rebasados en la captación de clientes.El colaborador refiere que el objetivo de esta clínica es atender a la población marginada. “La esencia siempre ha sido ayudar al mayor número de personas a ser una institución de impacto social”.La ventaja que han captado en el mercado la atribuye el colaborador a que a la clínica no la ven como un negocio, sino como una institución que está diseñada para ayudar.El Consejo Mexicano de Empresas de Diagnóstico Médico (Comed) quiere presentar un precedente contra la compañía Salud Digna, a la que consideran inhibe una sana competencia.Este consejo integrado por 27 empresas quiere evitar que la filantropía sirva como una forma de ganar mercado afectando a otras empresas del mismo sector.Comed llevó su queja al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para presentarlo en la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).Salud Digna se maneja como una Institución de Asistencia Privada (IAP), esta es la brecha de avance que tiene el consejo.Asunto pendienteSe consultó a la Cofece; sin embargo, la institución no pude hacer un pronunciamiento sobre asuntos que no hayan analizado.La intención de presentar una queja ante la Comisión no significa que va a derivar en una investigación. En este momento desconocen el asunto, por lo que están impedidos a generar una opinión para evitar prejuzgar.En todo caso, señalaron, lo que protege la Comisión es el mercado, una investigación se lleva hasta 120 días que pueden ser prorrogables hasta por cuatro ocasiones.Javier Núñez, profesor en temas de Competencia Económica, explicó que la queja de Cofece tiene al menos dos vertientes.Un asunto fiscal favorable del cual ellos (Salud Digna) se estarían presuntamente aprovechando es un elemento que se tiene que tomar en consideración.Sin embargo, la ley dice que para que una conducta sea ilegal se requiere primero que quien la comete tenga poder de mercado.En este sentido, el especialista señaló que con el número de sucursales de Salud Digna en el país, resultaría complejo y difícil concluir que hay poder de mercado. “No hay manera de acreditar que hay una conducta anticompetitiva”.Lo que tiene que demostrarse es un desplazamiento anticompetitivo, si se presenta una denuncia, la autoridad tiene que hace este análisis.“La ley de competencia no protege a las empresas en particular, sino al mercado, si una empresa es desplazada, eso no necesariamente es dañino para el consumidor”.