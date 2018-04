"Le pedimos a toda la gente que nos ayude, porque estamos desesperados. Isabel está bao tratamiento médico y necesitamos que si alguien la ha visto se reporte con nosotros", dijo Guadalupe, su tía.

llevaba blusa negro con gris en forma de animal print y pantalón negro

.80 de estatura, tez blanca, cabello negro muy corto. Cabe resaltar que la joven padece esquizofrenia.

044 477 145 2840 con Guadalupe. Comparte esta información y ayuda a que se difunda esta información.

Familiares y amigos de María Isabel Cortés la buscan desesperadamente, después de que salió de su casa y no regresó. La jovenademás, no pueden levantar acta del hecho ante eldebido a las 48 horas que por ley, se deben esperar para considerar a alguien cómo desaparecido.Padres, hermanos y tíos, buscan sin consuelo pero mucha esperanza a Isabel. Los hechos se suscitaroncuándo la joven de 30 años salió de su casa ubicada en la Deportiva I, en la ciudad de León, María ya no regresó y pese a los esfuerzos de familiares, amigos y vecinos no se logró dar con su paradero.La mujer. Es de aproximadamente 1Si usted la ha visto, puede comunicarse al teléfono