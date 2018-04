Atacamos el corazón del programa químico sirio.- EU

#ENVIVO: Dona White, vocera del pentágono ofrece mensaje tras ataque de #EU a Siria https://t.co/sFxqy81el1 — Milenio.com (@Milenio) April 14, 2018

Una explicación (en cinco minutos) para entender el conflicto en Siria pic.twitter.com/tkS2lo0DgO — EL PAÍS (@el_pais) April 14, 2018

informó el sábado que las operaciones aéreas lanzadas horas antes por Estados Unidosdijo que las fuerzas aliadas lanzaron 105 armas contra tres objetivos en Siria. Dijo que los ataques fueron todo un éxito y queAseguró que los ataques aliados dirigidos por Estados Unidos contra Siria constituyenlanzaron la madrugada del sábado una operación militar conjunta enpara castigar al presidentepor un aparente ataque químico contra civiles la semana pasada y para disuadirlo de hacerlo de nuevo.La ofensiva provocó la acalorada reacción de los aliados dey generó un debate sobre su justificación.La portavoz del, dijo los objetivos fueron elegidos de formay calificó de "la orden de ir tras las instalaciones de armas químicas. Agregó que Estados Unidos confía en que los ataques militares habíanWhite agregó que los ataauespero acotó: "No podemos permitir violaciones tan graves del derecho internacional".También hizo un llamamiento apara quede garantizar que el régimen derenuncie a las armas químicas.El presidente de Estados Unidos,, evocó el sábado la frase política, tras los ataques aéreos liderados por las fuerzas estadounidenses en Siria.En 2003, cuando viajaba a bordo del avión presidencialel entonces presidenteusó el lema “misión cumplida” para declarar que los principales operativos de combate en Irán habían terminado, apenas seis semanas después de la invasión.Sin embargo, la guerra se alargó durante muchos años después de la declaración del mandatario, quien fue criticado por la frase.Trump publicó en Twitter que el operativo militar ende la víspera fueTambién agradeció a sus aliados, Francia y Gran Bretaña, por su “sabiduría y el poderío de su ejército. No pudo haber habido un mejor resultado ¡Misión cumplida!”, tuiteó el mandatario.El viernes por la noche,dijo que Washington está preparado para ejercer una presión económica, diplomática y militar sobre Assad hasta que ponga fin a lo que describió como un patrón criminal de asesinar a su propio pueblo con armas químicas.El presidente deque es el principal apoyo de, calificó la operación deque agravará la crisis humanitaria en. Moscú convocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ante el ataque, que según el dirigente ruso, tuvo una "influencia destructiva en todo el sistema de relaciones internacionales”.reafirmó el sábado la opinión delde que el supuesto ataque químico del pasado fin de semana sobre la ciudad de Douma, en los suburbios de Damasco y que según. Los expertos militares rusos que inspeccionaron la localidad no hallaron restos del ataque, agregó criticando a los aliados por emprender la ofensiva sin esperar a que los inspectores de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas visiten la zona.El ataque sobrefue respaldado por laentre otros, y la primeradijo que los reportes indicaron que el gobierno sirio empleó una bomba de barril en la agresión en Douma. El uso de la fuerza fue "correcto y legal" en este caso.dijo que la ofensiva no tendría continuidad siempre y cuando Assad no vuelva a emplear armas químicas. Los ataques fueron ejecutados por aviones no tripulados y buques que dispararon misiles de crucero desde el Mar Mediterráneo. Según Mattis, Washington no confirmó aún si en el presunto incidente del 7 de abril en Douma se utilizó gas sarín.Durante una conferencia de prensa el viernes en el Pentágono, el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Joseph Dunford, dijo que los ataques alcanzaron tres objetivos principales en el oeste de Siria.Los misiles alcanzaron primero un centro de investigación científica en el área de Damasco que, según Dunford, se empleaba para investigar, desarrollar, producir y probar armas químicas y biológicas. El segundo objetivo fue un depósito de armas químicas al oeste de Homs, y el tercero un almacén de armas químicas y un importante centro de mando en la misma zona.La televisora estatal dedifundió el sábado imágenes que mostraron la destrucción del primero de los objetivos. En las imágenes aparecían pilas de escombros a las puestas de un edificio destruido y un auto calcinado.