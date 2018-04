Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La asociación Apasos Vitoria, dedicada a la protección de animales, ha denunciado en los juzgados de Vitoria a los presuntos maltratadores de Benji, un cachorro de perro dálmata, a los que acusan de golpear y humillar al can durante meses. La principal prueba de cargo es la existencia de varios vídeos de especial crueldad, en los que se puede ver cómo pegan al animal. La organización animalista está ahora en contacto con la fiscalía a la espera de que se analice el material gráfico. En este se ve a una mujer y a su hijo, de 12 años, golpear con una barra y con la cadena, tanto con la parte metálica como con la de cuero, al can, que acaba por orinarse y retorcerse en una esquina.Los videos, muy duros, se han difundido masivamente en las redes sociales en Vitoria creando una corriente de protestas y de insultos hacia los presuntos maltratadores., el cachorro dálmata, ha vuelto a manos del propietario inicial. Este entregó el perro a la familia el pasado julio al no disponer de tiempo para cuidarlo. Tras comprobar que era maltratado, lo reclamó. El segundo perro que tenían los presuntos agresores en su vivienda, un pastor vasco, está bajo control de Apasos después de que lo hayan recuperado. La mujer que golpeaba y animaba a maltratar al perro ha pedido disculpas a través de las redes sociales y ha dicho que está muy arrepentida.El antiguo propietario de Benji ha reconocido que desde que el 23 de marzo tuvo pruebas del maltrato al ver por primera vez los vídeos. Entonces acudió a la vivienda de su amiga para recuperar el perro y en varias ocasiones ha hablado con la Unidad de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil. También ha asegurado en un diario digital local de Vitoria que el caso fue denunciado al Seprona y que la presunta agresora ha declarado ante la presentación de diversas denuncias, que se sumarían a la de la protectora Apasos.