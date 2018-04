Más de 30 disparos para Santelmo y Jesús en Palenque

¿Qué sucedió?

en la propiedad en la que un par de hombres fueron acribillados, mientras se llevaba a cabo una pelea de gallos, en la comunidad de Roque.Las víctimas se llamaban:; esto según fuentes extraoficiales.De acuerdo con Israel Cerrillo, Director de la Unidad Especializada en Homicidios de la Región C, después de que la escena del crimen fue procesada por los peritos, fueron encontrados más de 30 casquillos percutidos en elAdemás se registraron daños en las paredes del inmueble por los impactos.Se estableció que no hubo personas lesionadas, por lo que hasta el momento se sabe que se trató de un ataque directo en contra de las dos víctimas.Fue a las 10:30 de la noche del viernes cuando aLas investigaciones indican que, en el salón “Ejidal”, ubicado sobre la calle Niños Héroes, esquina con Francisco Javier Mina, se llevaba acabo un torneo de pelea de gallos cuando ocurrieron los hechos. Dentro de la que también es conocida como “Casa Ejidal” , se llevaba acabo una pelea de gallos donde se encontraban varios hombres apostando.Al lugar ingresaron, al menos, dos personas con armas y realizaron disparos al aire, posteriormente se acercaron a los dos hombres, disparándoles de manera directa a, la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios, c, para esclarecer la mecánica de los hechos y el móvil por el que las víctimas fueron privadas de la vida.