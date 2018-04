Héctor Ouilhet el mexicano que es jefe en Google

Crear un lenguaje verbal y no verbal entre las personas y la tecnología es justamente el trabajo de, quien, cabe destacar, es uno de los mexicanos que más lejos ha llegado dentro de la empresa de, California."Mi trabajo siempre ha sido el mismo, tratar de representar a los usuarios, y mi equipo y yo creamos el espacio entre las personas y la tecnología. Tradicionalmente esto es a través de interfaces, que son los botones del navegador o de tu teléfono, las herramientas con las que tú le dices a la tecnología qué quieres, y mi equipo se encarga de entender cuáles son las necesidades de las personas y luego cómo podemos crear los diseños que te faciliten obtener lo que necesites", explicóAunque tradicionalmente son las personas las que se adaptan al lenguaje de la tecnología, el jefe de Diseño de Google Assistant busca que la comunicación sea más natural. Así, en lugar de seguir una serie de pasos poco intuitivos, los usuarios podrán interactuar con sus equipos y herramientas digitales como lo harían con un amigo o un vecino.Suena fácil, pero entablar una conversación sencilla entre humanos y máquinas requiere vencer múltiples obstáculos."Como humanos somos bien malos en decir lo que queremos, incluso con las personas con las que pasamos más tiempo. Y si entre humano y humano es difícil, imagínate con la tecnología", destacó Ouilhet."Además, las expectativas que tenemos de la tecnología son muy diferentes a lo que en realidad hace. En Google Home, por ejemplo, tu modelo mental sobre lo que hace una bocina es poner música, pero este equipo puede decirte el clima o hacer búsquedas, y eso es un reto porque ¿cómo le enseñas a alguien a hablar con la bocina? y ¿qué le puedes preguntar?"Al principio, la comunicación con los nuevos desarrollos puede ser torpe, como cuando conoces a una persona por primera vez. Pero con la práctica, el intercambio de información se vuelve más relajado."El acercamiento a las bocinas inteligentes es similar al aprendizaje de un niño. Ellos apenas aprenden a decir cosas y en este momento así nos encontramos, hay mucho potencial pero la bocina aún es un 'bebé' y nosotros como adultos no sabemos qué puede hacer por nosotros", aseguró el especialista.La hipótesis de Ouilhet y su equipo es que los humanos siempre se comunican mejor con otros humanos."Mi hija tiene apenas 5 años y las cosas que ella le pregunta (a Google Assistant) para mi no hacen ningún sentido, nosotros tenemos cierta estructura que nos limita, pero veo que ella siempre pide que Google ponga la canción de 'Frozen' y un día le pide que la toque tres veces más, yo ni sabía que la inteligencia artificial podía hacerlo", ejemplificó el jefe de diseño.



Héctor Ouilhet



Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

-Es el jefe de Diseño de Google Search y Assistant de Google.-Es mexicano.-Trabaja desde hace 10 años en Google.-Tiene a más de 100 personas, sólo en el área de diseño, a su cargo.-Para enriquecer las soluciones, su equipo está compuesto por talentos de diversas edades, culturas e ideales.-Fue el desarrollador de Skymap, una app de astronomía con RA.-Estudió Bellas Artes, después se cambió a Ingeniería y luego estudió una Maestría en Diseño de Interacción.