Adamari López subió un video a su cuenta de Instagram en el que baila con su pareja Toni Costa, peroLe dijeron que se ve con bastante, 'No hace nada para bajar de peso", "Pero no pudo levantarla, pesa demasiado", "Qué fuerza tiene ese hombre para levantar semejante morsa", fueron algunos de los comentarios.Como relata el medio Las Estrellas, los admiradores de Adamari tampoco tardaron en defenderla. "Siempre las misma estupideces, lo que miran es el peso pero si al marido no le importa por favor paren ya. No se fijan en la harmonía que hay entre ellos y ese amor que no ocultan para nada", "Qué envidiosos, la gente debería callarse".Adamari, de 46 años, comenzó una dieta y a ejercitarse hace varias semanas. Su aspecto físico ha sido criticado desde mayo de 2017, cuando compartió una foto con Toni Costa en traje de baño durante unas vacaciones en la Riviera Maya.