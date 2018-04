Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En el amor la edad no importa, y la pareja entreda ejemplo de ello.Gere, uno de los actores más atractivos de Hollywood, va a casarse el 5 de mayo en Washington con la española, quienEl diario ABC confirmó la noticia. Alejandra fue vista con un anillo de diamantes en una fiesta en Madrid, y ante la pregunta de los medios sobre una posible boda, respondió "no lo sé, alomejor".La pareja comenzó a salir en 2015 y no han dudado en mostrar sus sentimientos; el actor estuvo ya casado, conen los años 90, y con, de quien se divorció en 2013.También Alejandra estuvo casada con el ingeniero Govind Friedland, con quien tuvo un hijo.La española se define como activista y actualmente gestiona una organización que ayuda a personas que viven en la calle. La solidaridad les unió ya que el actor también está muy comprometido con esta causa., ha dicho el actor sobre su futura esposa.Alejandra jamás ha vivido en la pobreza.Ella misma ha contado que el actor es amigo de su familia de toda la vida y que del roce nació el amor. Intimaron cuando ella se encontraba en pleno proceso de divorcio del magnate minero Friedland.Tras ocho años juntos, protagonizaron un complicado proceso de divorcio en el que hubo mucho dinero de por medio. Alejandra gestionó durante el tiempo que estuvo casada uno de los hoteles más exclusivos y cotizados de la costa italiana, Villa Treville, lugar de tránsito de personalidades y millonarios que deciden descansar en uno de los lugares más bonitos del Mediterráneo, en Positano, al sur de Italia.La mansión pertenecía al director de cine Franco Zeffirelli y en ella han dormido personalidades de la talla de María Callas o Elizabeth Taylor.Con información de El Universal y El País.