Le pasamos por encima a un gran rival: Tucu

Uno de los jugadores que más sobresalió en los últimos dos partidos de los Tuzos es Sebastián Palacios.

Cuatro goles ante Puebla y uno más ante Santos afirman que pasa su mejor momento desde que llegó al futbol mexicano.

Respecto al triunfo sobre el equipo de la Comarca Lagunera, dijo que es importante superar a uno de los punteros de la competencia.

"Hoy estuvo demostrado que le pasamos por encima a un rival que está peleando arriba. Lo apretamos porque ellos juegan muy bien al futbol, presionándolos le quitamos la pelota y no pudieron jugar como ellos saben", dijo el Tucu.

Sobre su gol, comentó que ya había charlado con Angelo Sagal, quien le dio la asistencia; "me dijo que vaya a primer palo que él me la tiraba, yo le dije que si me la tiraba por abajo voy, pero por arriba no llego, así que todo es de Angelo", finalizó el argentino.