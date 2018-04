Acusan a Sosa Castelán de secuestrar Morena

A través de un escrito, consejeros estatales acusaron al grupo universidad, que encabeza Gerardo Sosa Castelán, de “secuestrar sistemáticamente a este partido, violentado los principios de no mentir, no robar y no traicionar”.

Luego de conocer que al menos diez candidaturas a diputados locales fueron para académicos de la universidad estatal, los consejeros estatales de Morena enviaron un oficio a Andrés Manuel López Obrador con la finalidad de hacer patente su inconformidad.

En el escrito piden la destitución del dirigente de Morena Abraham Mendoza Centeno, tal como lo informó ayer AM Hidalgo, así como el representante del partido ante la autoridad electoral local.

Detalla que la declaración de principios del partido rechaza la “subordinación con representantes del régimen actual y de sus partidos, a partir de la presunta necesidad de llegar acuerdos o negociaciones políticas pragmáticas de conveniencia para grupos de interés o de poder”.

Descarta dirigente que grupo universidad absorba a Morena

Abraham Mendoza Centeno descartó que el grupo universidad absorba a dicho partido político, luego que integrantes de esa expresión que lidera Gerardo Sosa Castelán obtuvieron al menos diez candidaturas a diputados locales.

Cuestionado sobre los aspirantes de Morena con amplia trayectoria en la universidad estatal, Mendoza Centeno dijo que eso no los inhabilita para participar en la elección de diputados.

El mensaje que envía Morena, agregó, es claro: “de apertura, se ha invitado a todo el mundo, a nadie se le ha cerrado la puerta”.

Durante entrevista, recordó que los dirigentes nacionales de Morena llamaron a la población en general a sumarse. “Obviamente que pueden ser candidatos, pero tienen que sujetarse al proceso establecido”.

“Yo no veo a ninguno de los Sosa de candidato por ejemplo”, dijo, aunque el exrector Humberto Veras Godoy es candidato por el distrito electoral Pachuca XIII.

En cambio, Mendoza Centeno observa ciudadanos con interés de participar que presentaron su documentación ante la Comisión Nacional de Elecciones.

A Morena “ha llegado gente de varios partidos, del PRI, PAN, PRD, ciudadanos sin partido. A nadie se le puede quitar sus derechos”, dijo y descartó que el instituto político sea utilizado por el grupo universidad.

PERFILES AFINES

Además del rector, también está Roxana Montealegre Salvador, directora de vinculación con egresados de la universidad estatal, quien va por el distrito Villas del Álamo.

Rafael Garnica Alonso, presidente de la Fundación Hidalguense, será candidato en el distrito Apan; Jorge Mayorga Olvera, presidente del consejo estudiantil universitario, será abanderado de Morena en Tepeapulco.

Elvia Sierra Vite, de la dirección de promoción cultural de la universidad estatal, va por el distrito Pachuca XII.

Noemí Zitle Rivas, directora de la escuela superior de Tepeji, será candidata a diputada local en el distrito con cabecera en dicho municipio. El académico Ricardo Baptista va por la demarcación de Tula.