Grupo Universidad gana candidaturas en Morena; ex rector va por diputación

El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) dio a conocer a sus candidatos a diputados locales, donde el ex rector de la universidad estatal Humberto Verás Godoy obtuvo la candidatura por el distrito XIII Pachuca.Dicho distrito también era buscado por el regidor Nabor Rojas Mancera, quien pidió licencia al ayuntamiento de la capital del estado, por lo que ahora podría reintegrarse al cabildo.En su dictamen la Comisión Nacional de Elecciones señala que los perfiles que no fueron seleccionados fue porque su trabajo político no era suficiente.Además del rector, también está Roxana Montealegre Salvador, directora de vinculación con egresados de la universidad estatal, quien va por el distrito Villas del Álamo.Rafael Garnica Alonso, presidente de la Fundación Hidalguense, será candidato en el distrito Apan; Jorge Mayorga Olvera, presidente del consejo estudiantil universitario, será abanderado de Morena en Tepeapulco.Elvia Sierra Vite, de la dirección de promoción cultural de la universidad estatal, va por el distrito Pachuca XII.Noemí Zitle Rivas, directora de la escuela superior de Tepeji, será candidata a diputada local en el distrito con cabecera en dicho municipio. El académico Ricardo Baptista va por la demarcación de Tula.También esta Tatiana Ángeles Moreno, ex diputada local del PRD, quien ahora será candidata por el distrito Actopan.El Grupo Universidad obtuvo las siguientes candidaturas a diputados locales en Morena:I Zacualtipán, Rosalba Calva GarcíaVIII Actopan, Tatiana Ángeles MorenoXI Tulancingo, José Antonio Hernández VeraXII Pachuca, Elvia Sierra ViteXIII Pachuca, Humberto Verás GodoyXIV Tula, Ricardo Baptista GonzálezXVII Villas del Álamo, Roxana Montealegre SalvadorIX Metepec, Jaciel Neri RosasXVIII Tepeapulco, Jorge Mayorga OlveraX Apan, Rafael Garnica AlonsoXV Tepeji, Noemí Zitle Rivas