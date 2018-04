Inconformidad contra grupo universidad, piden destitución de dirigente de Morena

Grupo universidad gana candidaturas en Morena; ex rector va por diputación

Consejeros estatales de Morena se inconformaron contra la designación de candidatos en diez distritos electorales locales con perfiles afines al grupo universidad encabezado por Gerardo Sosa Castelán.Reunidos en las instalaciones del partido en Pachuca, solicitaron la destitución del dirigente estatal Abraham Mendoza Centeno y agregaron que registrarán una lista B con otros candidatos ante el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEE).Durante entrevista, el secretario de organización de Morena Luis Enrique Cadena García, pidió al comité nacional dar a conocer las encuestas con las cuales designó a los candidatos, lo cual hasta el momento no ha sucedido.De los 18 distritos electorales locales para renovar el Congreso de Hidalgo, diez provienen del grupo universidad, cuatro son externos y solo cuatro candidaturas militan en Morena, dijo Cadena García."Obviamente esto genera cierta inconformidad porque los militantes del partido consideran que pudiera existir un riesgo dentro del proyecto alternativo de nación con estos personajes", dijo.De no ser escuchados por la comisión nacional de elecciones, los consejeros estatales impugnarán las 18 candidaturas, adelantó.Entrevistado por separado, Abraham Mendoza Centeno, señaló que los militantes del partido tienen el derecho de acudir a las instancias correspondientes con la finalidad de resolver cualquier diferendo.Además, Mendoza Centeno dijo que no es viable registrar una segunda lista de candidatos ante el instituto electoral y que la oficial es la aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena y reconocida por el partido en el estado.