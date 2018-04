Cumple su sueño de leer y escribir

A sus 23 años, Martín Aguilera Torres asegura que está cumpliendo su sueño de poder superarse a través del Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (INAEBA), donde actualmente aprende a leer y a escribir en un círculo de estudio.

Martín es vecino de la colonia Valle de Jerez de la ciudad de León y trabaja en un taller de herrería. Un día, mientras iba por la calle acompañado de su esposa, miraron un cartel con los servicios de INAEBA y fue ella quien lo motivó para que empezara a estudiar.

“No había estudiado nunca, me dedicaba a puro trabajar. Sí me gusta estudiar y todo lo que aprendo me ha servicio. Gracias a mi esposa que ella me ayuda mucho en las tareas. Yo digo que entre más estudie me supero más, si se puede hasta la prepa o universidad. No sé, quisiera ser contador o arquitecto”, relató.

INAEBA brinda actualmente sus servicios de alfabetización a 3 mil 72 guanajuatenses de todo el estado, a través de círculos de estudios que se adecúan a sus necesidades educativas y de trabajo.

Cabe mencionar que el Instituto ofrece sus servicios a toda la población que se encuentre en rezago educativo, en su sede ubicada en el Centro de Gobierno de Irapuato. Actualmente, el personal del INAEBA atiende a los interesados en sus oficinas ubicadas en el tercer piso, de lunes a viernes en un horario de 8:30 a 15:30 horas.

Según datos oficiales, en Irapuato hay 416 mil 401 personas mayores de 15 años de las cuales, el 30.3% se encuentran en rezago educativo, que se traducen en 126 mil 329 personas.

De ellas, 14 mil 350 aún no saben leer ni escribir, representando el 3.4% de la población total.

Los requisitos para aprender a leer y a escribir con INAEBA son: presentar una copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) y una fotografía tamaño infantil y en caso de no contar con esta última, el personal del Instituto podrá tomar la foto al interesado.

Cabe resaltar que todos los servicios de la dependencia estatal son gratuitos. Para más información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 01 800 746 23 22.

Los servicios que ofrece INAEBA incluyen alfabetización, la enseñanza de la primaria y la secundaria y los trámites para solicitar duplicados de certificados, únicamente de las personas que concluyeron sus estudios en el Instituto.