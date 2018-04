Se dice listo para debate

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Listo para debatir con sus contrincantes de partidos como el PRI y el PAN, fue lo que respondió Miguel Ángel Chico Herrera, candidato de la Coalición “Juntos Haremos Historia a la Diputación Federal por el Distrito 15.Esto luego de que la candidata del PRI al Distrito 15, Arcelia González González, retara a un debate a los demás candidatos que competirán con ella por la Diputación Federal durante el mensaje que brindó en su arranque de campaña este 14 de abril.“Es muy interesante el debatir, es una parte esencial de la democracia y de cualquier campaña política, estoy de acuerdo que quien debe organizarlo sea el INE para darle mayor formalidad y rumbo a este debate, estamos listos para debatir las ideas, propuestas de cada partido”, indicó.Chico Herrera indicó que hay muchos temas en Irapuato que son importantes debatir, por lo que no se negó a participar en el reto que lanzó la candidata priísta, a quien reconoció como una joven irapuatense a la que respeta y estima, reconociendo su trabajo.“Pero yo vengo a ganar, vengo a ganar el Distrito 15, no he caído en la guerra sucia, he tenido ataques de algunas personas, vengo a hacer una campaña limpia, de propuestas, y vengo con todo a representar a Irapuato con todo en el Distrito 15 electoral”, señaló.El candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia dijo que en sus visitas a diferentes colonias y comunidades de Irapuato, ve una ciudad destrozada, por lo que es de vital importancia poder brindar soluciones a las problemáticas del municipio.