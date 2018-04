Si pierden dirían adiós a liguilla

2018-04-15 08:28:17 | CÉSAR TOLEDO | León, Guanajuato

León está obligado a sacar el triunfo en Veracruz, de lo contrario sus aspiraciones por llegar a la liguilla se esfumarán.

Luis Montes y Landon Donovan, son cartas fuertes ante tanta lesión. Foto: Omar G Ramírez.



La liguilla está tan cerca y tan lejos para un puño de equipos en el Clausura 2018, uno de ellos, el León.

Por increíble que parezca, la Fiera aun tiene posibiliades matemáticas de meterse a la fiesta grande de la Liga MX y para que la esperanza muera al último, debe viajar a Veracruz y obtener los tres puntos.

León visita el Puerto Jarocho para enfrentar a unos Tiburones en peligro de extinción.

Y es que los veracruzanos, se juegan una de sus cartas para permanecer en Primera División.

“Lamentablemente la liguilla está muy cerca pero a su vez muy lejos”, dijo Mauro Boselli en entrevista a media semana. “Nosotros no podemos pensar en una calificación cuando se hizo un torneo tan malo”.

Con quince unidades, la Fiera no está del todo eliminado del torneo. Eso sí, para meterse en puestos de liguilla, debe tener la suerte de varias combinaciones de resultados.

“Los números te dicen que todavía tienes chance, pero el objetivo es ganar para que por lo menos te de una tranquilidad de que las cosas no son tan malas como se dieron a lo largo de este semestre”, sentenció Mauro Boselli.

Una derrota del León, consumaría el fracaso del torneo y al mismo tiempo daría más vida que nunca al Veracruz.

La Fiera no contará con el juvenil Iván Rodríguez, quien cumple la suspensión de un partido, mientras que Landon Donovan no estará en el Puerto Jarocho por una cuadro gripal, mientras que Darío Burbano fue operado de un hombro en la semana.

Los Tiburones no solo pelean parano descender, pues sumar de a tres frente al León, lo pondrán en puestos de liguilla. Los Jarochos están en el noveno puesto con 18 puntos y solo la mejor diferencia de goles de Tijuana (+2) y Pachuca (0), lo tienen hoy fuera de la liguilla.

Es de resaltar que si un equipo logra la calificación y al mismo tiempo desciende, no tiene derecho a jugar liguilla y su puesto es ocupado por el aquel que termine en noveno lugar.