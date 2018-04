¡Nadie los quiere¡ Los nuevos Parquímetros en Zona Piel

La instalación de parquímetros en la Zona Piel de León, ha causado controversia y división de opiniones entre automovilístas y comerciantes aledaños, algunos señalan que beneficia a la seguridad de los vehículos mientras otros indican que será una afectación el uso de este tipo de herramienta.

Durante un recorrido por calles de la Zona Piel, se detectó la cantidad de vehículos que se estacionan en calles como Españita, Polar, Nuevo Vallarta, así como en el Paseo de los Niños, donde también se registra una acumulación impotante de carros estacionados.

“Se me hace bastante incorrecto en virtud de que ha bajado en realidad los visitantes a esta zona y ahora con esto (instalación de parquímetros) va a reducir el auge de la gente, entonces se me hace muy incorrecto por parte de las autoridades y en realidad no beneficia en nada va a ser lo contrario, perjudicar, saturar calles aledañas”, José Joaquín Contreras López.