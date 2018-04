Vecinos protestan contra 'retorno peligroso'

La molestia de los colonos afectados por la obra del nuevo retorno en el, señaló el ingeniero Simón Treviño Alcántara representante de los colonos del Club de Golf La Hacienda. Además denunció que esta semana que pasó, del cual una de sus funciones es advertir que ya se está en zona urbana a los que vienen de la carretera. Esto ocasionó que hubiera riesgos de accidentes en días pasados.

“Tuvimos que estar llamando constantemente al 911, a Tránsito para que se corrigiera ese tema. Se van y dejan abierto y dejan el semáforo apagado, entonces hay que tomar el retorno ahora sí que a 'valor mexicano' y cruzarse con carros que vienen entrando a León de carretera”, indicó el ingeniero.

Treviño insistió en que no sólo está afectando a colonos,Solamente se ven beneficiados los que entran y salen de León.

“Es importante que la ciudadanía se dé cuenta de lo que realmente nos afecta el tema del retorno, no es una ocurrencia, no nos lo sacamos de la manga, invertimos en un estudio de vialidad para verdaderamente con razonamientos técnicos demostrar la viabilidad y la pertinencia de quitar o no quitar el retorno”, declaró.