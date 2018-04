SAPAL ¿cuento que apenas comienza?

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Nuestro H. (Honorable) Ayuntamiento debiera tener orden y control de los organismos descentralizados; pero ocurre que, como dijo una dama de copete alto, esposa de encumbrado sapalino: “somos autónomos de verdad”.O sea que SAPAL rinde cuentas cuando puede o quiere. ¿Será verdad semejante absurdo?.Basta ver la nada oculta realidad para convencernos que algo hay de eso.En los pantanos de lo arbitrario, reflexionaría alguien juicioso, se ubica el que con motivo de descubrirse unas tomas sin legalidad o sea clandestinas en importante fraccionamiento, se ha de celebrar una mesa (no se dice si redonda, cuadrada o triangular), para decidir lo que procede, más el evento no se efectúa en razón de que el director de la paramunicipal, Leonardo Lino, “anda de vacaciones”.Consejo y Cabildo, pues, paralizados. Se aclaró que ya fue presentada ante el Ministerio Público la denuncia contra quien resulte responsable.Saltan a la vista tres elementos preocupantes:Uno, el que, para esa y muchas cosas más, SAPAL dependa de una persona lo cual es descomunal tontería orgánica e institucional.Dos, que no existan y menos se manifiesten procedimientos de aplicación inmediata.Tres, que con todos los elementos de catastro y ante una clara evidencia, se acuda a la Representación Social (MP) para que proceda contra “quien resulte responsable”.Esto evidencia que hay en León gente poderosa social, política o económicamente, a quien no se quiere tocar ni con el pétalo de una rosa.O sea que si los frailes hace siglos penetraron en el mundo de los problemas técnico-científicos, nosotros sociedad del siglo XXI, apenas estamos talqueados, ni siquiera en pañales respecto a cómo proceder ante el robo del agua patrimonio de la humanidad.Diría Sor Juana que “¿a quién es más de culpar a quien mucho o poco haga a quien peca por la paga o a quien paga por pecar?”.Parodiando diremos que se persigue al huachicolero porque abre tomas clandestinas y roba petróleo o gasolina y a quien hurta el bien de la humanidad que es el agua, simplemente se le deja al aire, ni se le ubica siquiera y menos se dice el tiempo que tiene hurtando el agua, menos la cantidad de metros cúbicos que se apropió en ese lapso rapiñero.Ahora bien: no es creíble que esos atentados contra la humanidad se ubiquen en el anonimato. Si a usted, a mí, nos cobran lo que quieren o hasta vamos a decir que lo que consumimos porque mes por mes se toma la lectura del medidor y de allí procede el pago, para nada es creíble que el robo del que hablamos no haya contado con la complicidad ¿de quién o quiénes?.Lo cuerdo o sensato será que se evidencie la cadena de asociados y se les abra proceso.¡Caiga quien caiga!.Y, por otra parte, no es pensable que se trate de un caso único, aislado. Se debe actuar para que los reglamentos, normas y leyes se apliquen sobre quienes disfrutan los placeres de hurto al caudal de agua que debe servir para todos.Pregunto si sería posible, ahora que se va a realizar, claro que cuando regrese de vacaciones, pronto o no, el director de SAPAL, la mesa con consejeros y Cabildo, insisto si convendría que en esa mesa de reflexión, análisis, examen, se pusiera el caso de la institución denominada “Cervin A.C.” que desde septiembre del año pasado solicitó la conexión de una toma de agua y no se ha logrado.El Alcalde, por conducto de su secretario particular envió el ocurso a SAPAL, en donde se ordenó a la asociación pagar 57 mil pesos o no hay agua, pese a que se requiere para atender a niños en condiciones vulnerables.Se compra agua de pipas, tratada o sea que no es potable y para beber de garrafones. Por eso inquiero si en esa mesa no se podría desatar tal nudo gordiano.Al respecto hay dos caminos, bueno, mejor dicho tres para resolver este lacerante problema.Que SAPAL le haga caso al espíritu de la carta que le envió don Héctor; que busquemos a los expertos que abrieron tomas clandestinas, para exponernos al robar y, finalmente, acudir a la Comisión de Derechos Humanos a efecto de que atendiendo a los dictados de la razón y las directrices de la Organización de las Naciones Unidas, en el capítulo respectivo, ordene la dotación de agua potable a Cervin A.C.En este último caso, ustedes, lectores o lectoras, no creo que renunciaran a acompañarnos para realizar tan urgente gestión.