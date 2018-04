Dan último adiós a Nicolás Mata Valdez

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Luis Nicolás Mata Valdez, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Guanajuato, activista social, contador público y gran emprendedor, falleció a los 75 años.Quienes lo conocieron coinciden en señalar que fue un luchador social que defendió a capa y espada la igualdad de género en pro de las mujeres.Nació el 10 de septiembre de 1942 en la comunidad de El Salto, en el estado de Durango, pero se consideraba leonés de corazón, pues desde los 13 años llegó a esta ciudad junto con su mamá.Sus papás fueron Celestino Mata Morales y María Valdez Siqueros, quienes procrearon siete hijos y Nicolás fue el tercero de la familia.Ya instalados en León iniciaron una tienda de abarrotes como negocio familiar en la calle conocida como “El Codito”, en el Centro Histórico.De acuerdo a lo informado por sus familiares, estudió en la Preparatoria Oficial de León y luego la carrera de Contaduría en la EPCA.Se casó y procreó cinco hijos: cuatro hombres y una mujer.“Fue como mi hermano. Lo conocí en la Prepa y fuimos grandes amigos toda la vida. Muchas veces llevamos serenatas a las novias. Una persona muy alegre y aquí estamos acompañándolo hasta el final”, comentó Alonso Mireles durante el velorio.Fundó el PRD en Guanajuato, pues siembre de definió como de izquierda. Recientemente lo dejó al no comulgar con los ideales actuales de dicho partido y se unión a Movimiento Ciudadano (MC).Fungió como representante de Movimiento Ciudadano ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG). Todavía el pasado viernes tuvo una reunión de trabajo con el partido.Apoyó mucho en sus carreras políticas a personajes del Sol Azteca como Malú Micher Camarena y Rosario Robles Berlanga.Baltasar Zamudio Cortés, dirigente estatal del PRD en Guanajuato, reconoció la labor política que desempeñó Nicolás Mata.En el ejercicio técnico electoral encontró un gran espacio donde desarrolló capacidad y talento y fue representante del PRD ante el IEEG.Hace dos años comenzó a militar en MC.Sus familiares informaron que está siendo velado en Funerales Lourdes, ubicado en la calle Juárez casi esquina con Mariano Escobedo y que al mediodía de hoy se llevará a cabo una misa de cuerpo presente en el Templo de Lourdes, frente a la casa funeraria.Sus deudos lo recuerdan como un hombre de carácter firme y entregado a lo que hacía, pero alegre y entusiasta; dicen que en ocasiones era sarcástico y con humor ácido.De joven le encantó la natación, su deporte favorito; fue un apasionado de la buena lectura, sobre todo de Mario Benedetti, de asuntos electorales y de la buena mesa, donde decía que comían como auténticos reyes.“Vivió su vida como quiso. Nunca se privó de nada pese a que era diabético. Tuvo muchos negocios, como una agencia de renta de coches, una funeraria, su despacho, etc. Nada se le dificultaba”, señaló una de sus familiares.Deja a su familia como herencia luchar hasta el final.“Quienes lo estimaban le decían ‘Matita’ o ‘El Conta’; siempre nos recomendaba no rendirnos ante los problemas y pruebas de la vida; y siempre apoyó al necesitado”, finalizó.