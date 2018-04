Dona madre riñón a su hijo

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En Xalapa, Veracruz se realizó con éxito una cirugía en la que, que no le permitían tener una óptima calidad de vida.La cirugía realizada en el, consistió en extraer el riñón a la madre para trasplantarlo a Rafael quien tenía una enfermedad renal terminal.La procuración del órganoefrectomía Laparoscópica con Mano Asistida, explicó el cirujano Daniel Alejandro Chan Vázquez, quien encabezó al equipo médico.Con este procedimiento, detalló, se hacen dos pequeñas incisiones. Por una de ellas se introduce una cámara que permite monitorear el desarrollo de la operación y en, lo que reduce el tiempo de la cirugía, hay menos sangrado, menor riesgo para el donante y el órgano no se daña.El especialista señaló queque resultó insuficiente por lo que se decidió aplicarle hemodiálisis.No obstante los constantes tratamientos médicos, su condición física no mejoró y en julio de 2017, ly que permitió que el paciente pudiera dejar el hospital.pero con probabilidad de complicaciones, así como deterioro de la calidad de vida y reducción en las expectativas de sobrevivencia.Destacó que pocas personas tiene, quien estaba confinado a la hemodiálisis por enfermedad terminal.La madre de Rafael es originaria de Actopan y, lo cual le permitió ser donadora.Rafael agradeció al equipo de especialistas del Hospital General de Zona No. 11 de Xalapa por el conocimiento puesto en su caso, que le permite tener una nueva oportunidad de vida