Brujos acribillan a goles a León Independiente

2018-04-15 09:53:14 | KAREN GUERRERO | San Francisco del Rincón

Los 'brujos' de San Francisco siguen con su buena racha al golear 7 a 1 a León Independiente.

El conjunto de San Francisco del- Rincón Va por un segundo lugar. Foto: Karen Guerrero.



La tarde de este sábado el Atlético San Francisco recibió en el Estadio Domingo Velázquez al cuadro de León Independiente en lo que fue el compromiso de la penúltima jornada del certamen, partido en donde los de casa se lucieron nuevamente al ganar 7 goles por 1. Los dirigidos por Alan Alba ya tenían la liguilla amarrada, pero sin duda buscaban colocarse en un mejor sitio en la tabla general para ser locales en la fiesta grande.

La alineación que mandó Alba estuvo conformada por Luis Camarena, Eduardo Grijalba, Norberto Solano, Ricardo Díaz, Víctor Méndez, Duilio Zermeño, Braulio Rodríguez, Sergio Flores, Sergio Flores y Tadeo Muñoz, fueron los hombres encargados de quedarse con los tres puntos a toda costa.

Razón por la cual desde el l inicio del partido propusieron el el ritmo del encuentro, aunque los de León Independiente no bajaban la cabeza a pesar de no llegar como favoritos, durante los primeros 10 minutos del juego éste se tornó un poco cerrado con pocas llegadas, sin embargo los desbordes de ‘Brujos’ eran más peligros.

Tanta insistencia por parte de los de casa terminó con el primer tanto a favor tras un pase de Sergio Rivera que conectó con brutal fuerza Víctor Méndez, durante el resto del primer tiempo las llegadas seguían pero sin llegar nuevamente otro gol, por lo que al descanso se fueron 1 gol por 0 para los de casa.

Ya para el segundo segmento del encuentro y con la noticia de que San Luis, el rival inmediato en la tabla para ‘Brujos’ había perdido el triunfo era obligatorio y que mejor que con un marcador abultado.

El 2 a 0 llegó por conducto de Tadeo Muñoz con servicio de Rivera, este gol abrió el apetito de los locales, pues después de este vino una lluvia de goles, el 3 a 0 lo marcó Sergio Rivera tras algunos rebotes en el área metió un ‘sombrerito’ que techó al arquero haciendo un lindo gol, Independiente buscó el descuento y después de deshacerse de Camarena el atacante Leonés puso el gol del descuento.

La ‘brujería’ no bajó la cabeza y siguió en su papel de atacante llegando el cuarto gol de Omar Cruz al desviar un tiro libre, la ‘manita’ de los locales llegó nuevamente después de un tiro libre cobrado por Rivera; a penas ingresaba Luis Briseño cuando en sus primeros contactos con el balón desbordó y metió servicio al área para que Tadeo cerrará la pinza, para el séptimo gol cuando derribaron a Óscar Díaz dentro del área, marcada como pena máxima, nuevamente apareció Rivera para cobrarlo y lo hizo efectivo, con lo que llegó a 37 tantos en lo individual.