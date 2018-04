Choque entre camionetas dejó 7 lesionados

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un choque por alcance entre dos camionetas dejó 7 lesionados, entre ellos un menor y un adulto de gravedad, quienes fueron trasladados al Hospital Comunitario de los Pueblos del Rincón.El accidente de tránsito se dio ayer sobre el tramo carretero que conduce de El Maguey a Manuel Doblado.De acuerdo a las versiones de los testigos, el choque sucedió cuando ambas unidades circulaban en dirección a San Francisco del Rincón, y poco antes del entronque a la comunidad de Peñuelas, la camioneta Mini Van impactó la parte trasera de la Chevrolet tipo Pick up que circulaba al frente.Ambos vehículos se salieron del camino y quedaron a un costado de la carretera, la Pick up sobre su costado derecho, cerca de un arroyo, mientras que la Mini Van sobre la misma carretera.Se dijo que ambas eran tripuladas por varias personas, aunque no se dio a conocer la suma total de los tripulantes, al menos 7 resultaron lesionados.