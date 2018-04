Analiza PAN comportamiento de Usabiaga tras apoyar al PRI

“Obviamente tengo una opinión al respecto, pero no tengo una opinión que vertir. Como muchos otros casos que están contemplados en los estatutos del partido, los estaremos contemplando y estaremos haciendo lo que procede.



“Lo vamos a revisar con mucho gusto. Cuando hay evidencias claras también lo que procede es muy claro. No me merece ningún comentario”, comentó.

La posibilidad de expulsar delserá analizada por el partido, informó el dirigente estatal del blanquiazul,Esto luego de que se diera a conocer un video que muestra el respaldo deal candidato del PRI a la presidencia de la República,donde incluso afirma que sus palabras le costarán la expulsión de Acción Nacional.Andrade no quiso referirse a lo dicho por el también ex diputado federal y ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural del estado, pero aclaro que se revisará.El presidente estatal del partido no quiso entrar más en polémica, pues dijo no le gusta hacer propaganda a otros partidos.Agregó que hay situaciones más trascendentes que se están trabajando desde