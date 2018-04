Toma protesta nuevo delegado estatal del Issste

"Así como me fui, me vuelven a hacer la invitación, me siento muy contento de poder seguir participando, trataremos de mejorar las cosas, con la experiencia de dos años de estar al frente y se logrará con la ayuda de todos; dando el servicio que demanda la ciudadanía", comentó.



"Estamos con la mejor voluntad de trabajar, conozco la institución, y ahora me actualizaré, a ver que se puede retomar, y cambiar lo necesario" externó.

Sabe que estos cambios son indefinidos, de acuerdo a como se desarrollen las cosas.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

quien el día de hoy tomó protesta.Después de que elestuviera al mando durante 4 años (julio 2014-abril 2018) regresará Quiroz a estar en la dirección. Ya que él fue también delegado durante dos años (febrero 2013-julio 2014).Resalta el doctor que desde que se fue se dedicó a trabajar en su consultorio particular, ya con 50 años de ejercicio profesional.Externó que nunca avisan los motivos de los cambios, pero que la invitación fue por parte de la dirección general nacional.Y preguntándole si los cambios obedecen a los tiempos políticos externo: "Siempre ha sido político esto, ya que es un servicio público; es política, no puedo negarlo, pero es distinto a lo electoral; una sola persona no puede modificar toda una estructura".