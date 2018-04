Hallan cuerpo dentro de camioneta en la Panamericana

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Al interior de una camioneta ubicada sobre lafue localizado el cuerpo de un hombre sin vida quien tenía una herida en la cabeza al parecer producto de un golpe.El hallazgo se reportó alrededor de las 2:20 de madrugada de este lunes cuando elementos del Mando Único en un recorrido, sobre la carreteralocalizaron una camioneta marca Honda tipo Odissey de color guinda con placas de circulación GVU 8161, la cual al hacer la revisión localizaron un hombre en el asiento del conductor.Al hacer la revisión, el hombre ya no presentaba signos vitales y a simple vista se le observóy en el lugar no fueron ubicados casquillos percutidos ni indicios de violencia, por lo que se desconoce qué le pudo ocasionar la muerte.El cuerpo fue trasladado por el Servicio Médico Forense para que se le practique la necropsia de ley y así determinar la causa de la muerte, ya que el auto no presentó daños.