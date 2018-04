Se hidrata el Gullit... con cervezas

2018-04-16 17:47:41 | REDACCIÓN | @superdeportivo

Cachan al Cementero comprando cerveza después de entrenar

Carlos Peña ha decepcionado en su primera campaña con el Cruz Azul. Foto: MexSport



Carlos Peña fue "cachado" mientras compraba un six de cervezas, minutos después de entrenar con el Cruz Azul.

Según reporta la cadena ESPN, "El Gullit" terminó de entrenar al mediodía de este lunes en las instalaciones de la Máquina en la Ciudad de México. Dejó el campo de prácticas en su camioneta, avanzó unos metros y se detuvo afuera de una tienda de abarrotes, donde compró las cervezas.

"Viene seguido", comentó uno de los empleados de la tienda, quien confirmó lo que había comprado el mediocampista, ex seleccionado nacional y quien apenas ha jugado en este torneo con los Cementeros.

Hace dos semanas, su técnico, Pedro Caixinha, aceptó que Peña estaba en deuda con él, debido a su bajo rendimiento en una temporada para el olvido para el Cruz Azul, con nulas posibilidades de calificar a la Liguilla.

"Le he dado más de lo que he recibido", comentó entonces Caixinha, aunque aclaró que Peña se mantendrá con el equipo al menos en el seguiente torneo.