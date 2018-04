Con nuevas canciones en el idioma Japonés la boy band BTS, lanzó su tercer álbum de estudio, el primer lanzamiento del 2018 ha sido "Face Yourself", y la respuesta en redes sigue creciendo.

Hasta ahora con más de 943 mil tweets, #FaceYourselfOutNow logró el primer lugar en tendencias de Twitter, superando ampliamente a las que le siguieron. El 1 de febrero de 2018 BTS anunció el lanzamiento de su tercer álbum en japonés, Face Yourself, a través de su cuenta oficial de Twitter en Japón.

El álbum presenta 12 pistas, incluidas las versiones japonesas de algunas canciones de su álbum de 2016 Wings y de su EP Love Yourself: Her, así como tres canciones japonesas originales: Don't Leave Me, Let Go y Crystal Snow.



Un fragmento del sencillo "Don't Leave Me", se filtró a mediados de marzo y creó tal expectativa en redes que sorprendió al alcanzar #25 de Billboard Japan Hot 100 aún sin haber sido oficialmente publicada.

La banda había anunciado como fecha oficial de venta el día 18 de mayo, pero ya fue lanzado digitalmente a nivel mundial, hecho inusual para producciones de la industria musical en Japón, y se encuentra ya disponible en diversas plataformas de streaming y descargas digitales como iTunes, Spotify y YouTube.

Su más reciente producción discográfica sigue el concepto de la serie "Yourself", con el track introductorio siendo un house remix de las canciones de "Love Yourself: Her" y un instrumental estilo hip-hop.

Nadie lo vio venir pero es oficial, los chicos estrenarán su tercer material discográfico el próximo 18 de mayo y llevará por nombre "Love Yourself Tear".