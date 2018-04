Conoce sus mejores frases.

Un día como hoy de 1889 nació el actor cómico Charles Chaplin, representante del cine mudo. También fue productor, escritor y compositor.

Te compartimos algunas de sus mejores frases.



“Mirada de cerca, la vida es una tragedia, pero vista de lejos parece una comedia.”

“Aprende como si fueras a vivir toda la vida y vive como si fueras a morir mañana.”“Sin haber conocido la miseria es imposible valorar el lujo.”“La vida no es significado; la vida es deseo.”“Ríe y el mundo reirá contigo; llora y el mundo, dándote la espalda, te dejará llorar.”“Sé tú, e intenta ser feliz, pero sobre todo, sé tú.”“La vida es maravillosa si no se le tiene miedo.”“A fin de cuentas, todo es un chiste.”“El tiempo es el mejor autor: siempre encuentra un final perfecto.”“Nunca te olvides de sonreír, porque el día que no sonrías, será un día perdido.”