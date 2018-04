IEE detecta irregularidades en postulación de candidaturas indígenas

“Que haya prestado algún servicio comunitario; que tengan trabajos orientados a reforzar los derechos o difusiones de comunidades indígenas para resolver una determinada problemática, y que hayan sido representantes de una comunidad o asociación indígena”.

La comisión de Derechos Políticos Electorales de los Pueblos Indígenas del Instituto Estatal Electoral (IEE) de Hidalgo detectó irregularidades en la postulación de candidatos a diputados en los distritos indígenas de San Felipe Orizatlán, Huejutla e Ixmiquilpan.De acuerdo con Augusto Hernández Abogado, consejero electoral y presidente de dicha comisión, informó que tras revisar cada una de las solicitudes de registro “fue necesario hacerles algunos requerimientos a través de la dirección jurídica”.Sin embargo, al querer conocer qué partidos o candidatos indígenas presenta estas irregulares, el consejero electoral dijo estar impedido, pues se está aún dentro de la etapa del proceso y esto se dará a conocer una vez que se emita el dictamen.“Podría decir que, de manera general, afortunadamente fueron pocos los casos en los que hay algún requerimiento que formular ya que es de destacar el trabajo de los partidos políticos por procurar acreditar este vínculo (del arraigo indígena) con diferentes documentos de delegados, comités y organizadores de fiestas patronales (mayordomía)”, dijo a AM Hidalgo.Para que el IEE avale las candidaturas indígenas el próximo viernes, los partidos y sus aspirantes tienen que cumplir con ciertos criterios dictados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TPEJ).En un ejercicio a fin de identificar quiénes son los aspirantes a diputados locales por el distrito de San Felipe Orizatlán, AM Hidalgo encontró que la candidata común del PRI, Verde Ecologista, Nueva Alianza y Encuentro Social, Adela Pérez Espinoza, es originaria de la comunidad de Ixcatlán, Huejutla, y fue representante de ProsperaEl aspirante por la coalición PAN-PRD Gabino Hernández Vite, es originario de Tlanchinol donde fue alcalde, además habla náhuatl; el de Morena, Perfecto Hernández Bautista, también fue edil de Yahualica.Por el PT, Carmela Hernández Dolores (quien es aspirante provisional) es originaria de Huautla. En cuanto a la candidata de Movimiento Ciudadano, Leticia Hernández Ramírez, se desconoce su arraigo en el distrito.La aspirante del PRI, Iliana Guadalupe Quijano Crespo dice ser originaria de Huejutla y aseguró que tiene descendencia indígena de lado de su abuela; Dora Eloisa Castillo Flores, de Nueva Alianza, es originaria de Huejutla y fue exdirectora de la normal de la Huascteca.Por el PES, Sotero Ramírez Ramírez fue exsecretario general del ayuntamiento de Huejutla; la candidata del PAN-PRD, Fátima del Rosario Crespo Crespo, es hija del exalcalde de Huejutla Flavio Crespo; Doralicia Martínez Bautista, de Morena, es maestra originaria de Huejutla.En cuanto a los candidatos del Verde, Moisés Hernández Mercado; María Margarita Hernández Fortínez (provisional), del PT; y Félix Hernández Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, no se encontraron referencias.Carmela Sánchez Hernández, aspirante a la diputación local de este distrito, por PAN-PRD, es una catedrática oriunda de dicho municipio; Lucero Ambrosio Cruz, la aspirante de Morena, fungió como coordinadora de organización de Morena en el estado.Juana Martínez Rivera, del PT, fue secretaria de desarrollo social del municipio de Ixmiquilpan; María Guadalupe Hernández, de Movimiento Ciudadano; y Guadalupe Cruz Romero, del PRI, Verde, NA y PES, mantienen arraigo en el Valle del Mezquital.