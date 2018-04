Ejidatarios de Tlaxcoapan reclaman a CFE por corte en el servicio

Ejidatarios de Teltipán, en Tlaxcoapan, acudieron la mañana de este lunes a las oficinas de CFE, en San Lorenzo, Tula, para exigir que se les reconecte la energía eléctrica en uno de los pozos que dota de agua las parcelas del ejido; los 120 manifestantes acusan afectaciones en sus siembras por falta de agua.

En entrevista, los campesinos narraron que desde hace casi un mes la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les cortó el suministro de energía al pozo de bombeo que se encuentra en las inmediaciones del cerro de Juandho.

Esto ha causado que las siembras no se desarrollen como es debido y piden que si no se les da solución pronto se les paguen las afectaciones en las siembras, pues acusaron que no son baratas las semillas ni los agroquímicos que utilizan.

Los comuneros dijeron que desde que se dio el corte de luz, una pequeña comitiva ha acudido a intentar resolver la situación, pero los representantes de CFE les dicen que tienen adeudo, aunque no les han dado el motivo del por qué se adeuda ni una cantidad exacta, ya que ellos aseguran haber pagado el servicio de manera puntual.



Es por eso que una comitiva fue atendida este día, pero los ejidatarios advirtieron que si no se les dan repuesta claras procederán por la vía legal ya que es un abuso que les quiten la energía de uno de los pozos que suministra agua a su ejido.

"Debería ver los campos, hasta dan tristeza y lo malo es que no ha llovido", dijo uno de los comuneros.

Finalmente, recalcaron que es una injusticia que se les deje sin servicio inexplicablemente y que esperan poder resolver el conflicto a la brevedad porque de la siembra de esos campos comen muchas familias de Teltipán.