Ejemplo de emprendedor

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Su discapacidad no ha sido una limitante para Alex Martínez Hernández quien a sus 33 años de edad ya es todo un joven emprendedor y muestra de ello es que recientemente recibió el registro de la Marca Gto para sus productos de salsas “Doña Cata”.Para Alex, mejor conocido en Irapuato como “El Niño Teletón”, ha sido un verdadero reto poder emprender en este negocio que nació de la idea de él, amigos y su familia.Además de ser un excelente profesionista como Licenciado en Mercadotecnia y Publicidad, egresado del Instituto Irapuato.El contar con una Parálisis Cerebral Infantil (PCI) desde muy pequeño, no ha sido un impedimento para Alex, por el contrario, ha sido un reto en su vida y mismo que ha superado al poner en alto a su municipio y su talento a través de su propio negocio.“Para mí es un gran orgullo poder ser un joven emprendedor en este negocio y más aún para mi familia porque ellos y mucha gente me han apoyado, mi discapacidad no es impedimento para realizar cualquier cosa, tengo muchos sueños aún por cumplir y los voy a lograr”, comentó Alex Martínez.A cinco años del lanzamiento de sus productos, para Alex ha sido tocar puertas de muchas personas que también le han brindado su ayuda desde un inicio, hoy en día sus salsas se han comercializado en diferentes tiendas de la ciudad.Cada mes elabora alrededor de 300 salsas mismas que reparte en diversos puntos de la ciudad, así como pedidos que le hacen algunas amas de casa.Las diferentes salsas que elabora en casa son de ajonjolí, cacahuate, almendras, nuez, ajo y campechana, cada una con ese toque especial que solo Alex sabe darles al momento de su preparación.Asimismo, sus productos se han caracterizado por tener el mejor sabor irapuatense, mismos que son consumidas por familias guanajuatenses.La elaboración de estas salsas Alex las realiza a base de una licuadora industrial que tiene en casa y que ha sido una herramienta fundamental para la creación de estos productos que requieren de una porción muy acertada para que tengan ese sabor único.Sus salsas han sido exhibidas en diversas ferias y exposiciones, entre las que se encuentra la Gran Feria de las Fresas, Festival de la Cocina, Expo Agroalimentaria, Romería, y en el Mercado Central del parque Bicentenario en Silao, Guanajuato.Asimismo, Alex solicitó al Gobierno del Estado que lo apoyen con un vehículo donde él pueda distribuir sus productos en el municipio y en el estado.