Pide edil licencia ¡y a sus escoltas!

A menos de tres de meses de los comicios electorales, Antonio Arredondo Muñoz solicitó licencia de su cargo como Presidente Municipal de Salamanca para hacer campaña en busca de su reelección, quedando José Miguel Fuentes Serrato como alcalde interino.Esto se llevó a cabo durante sesión extraordinaria del Ayuntamiento donde, además, se integró al cabildo Paloma Cornejo Esquerra como regidora de la fracción del PAN, en suplencia de Gabriela Ledesma García quién pidió la semana pasada licencia por tiempo indefinido.Asimismo, Arredondo Muñoz pidió llevarse a sus escoltas mientras se va de campaña política y aseguró que revisará algunos perfiles de los funcionarios públicos.El alcalde con licencia refirió que realizó esta solicitud a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.“Yo hice la solicitud, como recordarán estamos en proceso diferente nosotros con el tema del Mando Único hice la solicitud al Secretario de Seguridad Pública del Estado (Alvar Cabeza de Vaca) la semana pasada, todavía no he recibido alguna respuesta”, expresó.Por otra parte, mencionó que también revisa ya algunos de los perfiles de los actuales directores de la actual administración, pues existe el interés de sumarse a la campaña.“De funcionarios hay que revisar, lo que no quiero es mezclar lo que son peras con manzanas el tema de la administración es independiente a lo de la candidatura”, aseguró.