Los tres puntos que significaron 'aire' para la Fiera

"Ha sido un semestre complicado, estoy orgulloso de este grupo, es un equipo con gente que va adelante sin importar la situación, y mientras tengamos posibilidades, vamos a luchar."

un atisbo de esperanza para encarar el cierre del. Ayer, León no sólo regresó de Veracruz con tres unidades, sino con todo lo que éstas representan.Pese a las complicaciones que han provocado todas las caídas previas, La Fiera reaccionó y consiguió en elsu segunda victoria en calidad de visitante del torneo, ésta por marcador de 2-1 y ante un Tiburón que si bien depende de sí mismo todavía, extendió su lucha por la permanencia.Es claro que el triunfo no soluciona todos los problemas de Gustavo Díaz a lo largo de la campaña, pero sin duda va a influir no sólo en el estado anímico del plantel sino también en el numérico.Tras la victoria, el cuadro esmeralda ya está en el lugar 12 de la tabla general y a sólo tres puntos de zona de clasificación, aunque aquí la diferencia de goles (-11) jugará un papel fundamental en la búsqueda de un puesto en laEste fin de semana, en su último partido como local,se enfrentará a Xolos que con cuatro empates y tres victorias, es uno de los peores visitantes del torneo. Pero La Fiera no está mejor como local al ubicarse en la 12° posición en este sector.Ayer por la tarde, los goles dele cambiaron la cara a un conjunto esmeralda que no atinaba a entender de dónde le caía tanto golpe. Ante Veracruz aprovecharon sus oportunidades y el triunfo fue consecuencia de ello.El primer tiempo se jugó mucho en media cancha, ambos pudieron irse arriba en el tanteador pero fue León, por conducto del “Matador”, el que consiguió la ventaja.Al 42’ de acción, Juan Cornejo filtró un gran balón a Luis Montes que avanzaba por izquierda; elcentró y, haciendo gala de su habilidad, Boselli se desmarcó y de “palomita” venció a Melitón Hernández.Guillermo Vázquez hizo cambios para el complemento y Veracruz despertó, le arrebató a León el balón y Christian Menéndez, que tenía poco menos de 20 minutos en la cancha, igualó con un soberbio cabezazo a segundo poste.Gustavo Díaz respondió enviando a la cancha a Andrés Andrade y la apuesta le salió, pues fue el colombiano quien luego de un rebote, disparó de media distancia para darle los tres puntos a su equipo.