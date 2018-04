Le duele salida de Octavio Villasana

La candidata a senadora, Azul Etcheverry, sin embargo aseguró que esto no es señal de que el PRI se esté fragmentando.

“Dolorosa, hablé con él. Él está sumado y quiere que le vaya bien a los guanajuatenses pero bueno en estas circunstancias y en estas situaciones cada quien tiene su opinión y cada quien tiene su decisión y es muy respetable.

Nosotros, el PRI siempre hemos salido abantes. Yo soy una mujer de suma no de restas y creo que en estos climas electorales siempre pasan ajustes no nada más dentro de nuestro partido, pueden revisar muchos partidos y todos traen situaciones."

La ex diputada federal señaló que actualmente ha habido“Porque antes no contendías por tu partido y aguantabas vara y te sumabas al proyecto de quien fuera el candidato y ahora no. Ahora hay un desorden de que si a ti no te toca entonces te vas a otro lado a otro partido”, expuso.