EL ADIÓS DE VILLASANA

Tras la renuncia al PRI del ex alcalde interino, Octavio Villasana, entre sus cercanos sorprende la versión del jefe estatal, Santiago García López, de que se le consideró como posible candidato.Lo que sí pasó es que, el día previo a la convención de ratificación de Clemente Villalpando, le llamó alguien -que no es funcionario del partido- para decirle que le entrara.El doctor respondió que no, Clemente ya era candidato y contaba con todo su respeto. Al final decidió irse no porque no pudo estar en la boleta, sino por las formas del PRI (que no son nuevas).Para el cierre de la administración estatal el secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, decidió dos relevos en su equipo. Ambos toman hoy el encargo: Juan Carlos Cano en la Dirección del Registro Civil, y César Santos Muro en la del Registro Público.Cano Martínez toma el lugar que dejó Rito Padilla desde el 31 de enero pasado. El nuevo titular del Registro Civil viene de ser Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), sobre todo es un viejo conocido del Secretario, con quien colaboró en la Subprocuraduría de los Derechos Humanos de Irapuato y de asesor del Ombudsman.En el caso del Registro Público de la Propiedad, al que le dan las gracias es a David Cabrera Morales, ex diputado local del Partido Verde, conocido como el “pay de limón”, por ser verde sólo por fuera pero de corazoncito azul, partido al que final terminó sumándose, y a quien falta ver dónde lo acomandan. El que llega, César Santos, es un notario público.Una de las prioridades que tendrá que atender el alcalde interino, Luis Ernesto Ayala, es la de empujar el proyecto de renovación de las 50 mil luminarias led, que es un compromiso de Héctor López Santillana del que todavía no pueden presumir lista ni la primera etapa.La licitación uno consistió en la renovación de 11 mil 500 luminarias, principalmente de vialidades principales, Zona Centro, zonas delictivas. El director de Obra Pública Municipal, Carlos Cortés, informa que ya están colocadas al 100% y que están en la etapa de revisión de cada lámpara y circuito, lo cual deben tener listo para el 26 de este mes.La primera etapa debió concluir, ya con prórroga, el 16 de enero. Las empresas responsables (Construlita y Van Tecnología) entregaron el 12 de febrero y por eso habrá multa de entre 600 mil a 800 mil pesos. Si el 26 que cierre la revisión está todo bien, ahí queda, pero si hay fallas la fecha de entrega no se consideraría el día 12 y la multa crecería.De acuerdo con los datos de Obra Pública, en la primera etapa se llegaron a tener hasta 520 reportes al mes porque las lámparas no funcionaban correctamente, ya bajaron a unos 50. De la segunda etapa iniciaron con 110 quejas al mes y ahora están sobre 35. Lo que hicieron fue invertir el proceso, cambiar primero circuitos y después instalar las luminarias.La segunda etapa tiene un avance cercano al 50% y está planeada para terminar el 15 de junio. Son 13 mil 500 luminarias en la licitación que estuvo a cargo del Municipio de León, más otras 8 mil 500 concursadas por el Banco Mundial. Se colocan en zonas de alta incidencia delictiva y algunos polígonos de marginación. Dicen que van a buen ritmo.De la tercera etapa se iniciará el proceso de licitación pública en mayo para dar el fallo en junio. Faltarían algo así como 16 mil 500 luminarias para llegar a las 50 mil, ésas tocan en otros polígonos de marginación y en polos rurales. “La idea es terminar el trabajo antes de que cierre la administración en octubre”, asegura Carlos Cortés, titular de Obra Pública.En la Dirección de Desarrollo Social y Humano del Municipio de León, que comanda Martha Verónica Velásquez, la instrucción es que en este periodo electoral no habrá renovación de comités de colonos por iniciativa de la propia dependencia, pero no podrán negarse si son los vecinos quienes hagan la solicitud como es el caso de Brisas del Carmen.“Nosotros, a fin de evitar especulaciones, no vamos a incentivar la formación, pero si viene una demanda ciudadana llevaremos el trámite normal”, dijo la directora. Hay constituidos 560 comités de colonos que están para auxiliar las tareas de la administración municipal.Desde 1998 Felipe Arturo Camarena García, candidato del Partido Verde Ecologista (PVEM) a la gubernatura, es un asiduo asistente al evento de la “Vochofiesta”, que antes se realizaba en el Centro de Convenciones. Tiene una gran afición por estos vehículos, ha tenido seis. Es el auto que utiliza desde siempre y al que dedica tiempo para transformarlo. Ayer asistió al evento en Parque Bicentenario y aprovechó para saludar a los asistentes.