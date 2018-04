Promete Meade seguridad para Guanajuato

Espero que ahora que pierdas por tercera vez, no pierdas el buen humor, Andrés. #AndrésPerderásOtraVez pic.twitter.com/ub7u2IjHAC — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 15 de abril de 2018

, debe dar soluciones principalmente en el tema de seguridad.Para el candidato uno de los detonantes de la violencia en elpor tanto es una de sus prioridades a combatir. Además ve la necesidad de tipificar delitos con estados vecinos como Jalisco y Michoacán.Meade pronto visitará el Estado para. Y aseguró que su partido trabaja para dar alternancia al PAN, el cual ha gobernado tras muchos años.Ante la promesa de los blanquiazules de un millón 400 mil votos para su adversario Ricardo Anaya Cortés, el candidato de la coalición Todos por México aseguró que ese número será para el PRI.Para Guanajuatopara la que promete que no habrá peleas por el agua, sino un plan que beneficie a los estados involucrados.¿Por qué Guanajuato es importante?“Guanajuato es un estado que contribuye mucho al País. Tiene educación, capacidad de transformación, energía, campo, turismo y necesitamos trabajar para que esos motores se enciendan al mismo tiempo”.Hay un tema que preocupa y es la inseguridad que vive la entidad, ¿qué propuesta tiene?“Estamos trabajando en diferentes ángulos... (se trata) del rescate de espacios públicos, rescate de familias y su entorno con temas que van desde el alumbrado público, hasta parques, espacios que generen inclusión, que reconstruyan el tejido social. Tenemos que evitar que a las organizaciones de delincuencia les lleguen armas y dinero. En Guanajuato, hay un elemento que exacerba la violencia y es el huchicoleo, tenemos que hacer un esfuerzo por combatir la oferta y demanda. Tenemos que mejorar capacidad policiaca y algo importante, Guanajuato, Jalisco y Michoacán no definen los delitos de la misma manera. Tener un diálogo entre nuestras policías se ve acotado porque no castigamos el mismo crimen de la misma manera, y tenemos que hacer esto igual.Otro pendiente con Guanajuato que es el proyecto de El Zapotillo, ¿cuál es su perspectiva?Tenemos que ver el agua como lo que es, un tema de seguridad nacional, no podemos resolver el problema del agua uno a costa del otro. Tenemos que hacerlo con soluciones técnicas y con elementos como ampliar plantas de tratamiento y aprovechar de mejor manera el trabajo agropecuario, ahí se sigue desperdiciando mucha agua.El tema es el agua, el proyecto (El Zapotillo) lo conocemos desde Hacienda. La reflexión debe ser mucho más amplia y no pelear por los recursos cuando podríamos movernos a que el agua sea un reto renovable.¿Cómo ve el trabajo del priísmo en Guanajuato?Vamos caminando bien, Guanajuato tiene muchos años gobernando ya por Acción Nacional. Hay una buena variedad de candidatos y una posibilidad de alternancia, en eso estamos trabajando, en eso estamos empeñados. En la presidencias estamos ciertos a que las propuestas que estamos haciendo para el Estado son buenas, hacen sentido.Le prometieron a Anaya más de un millón de votos, ¿cuántos espera para usted?Yo espero que más, espero que tengamos la posibilidad de hacer un buen contraste con propuestas en Guanajuato, es un estado de valores y de familias. Con el contraste de propuestas encontrará que el perfil más preciso a lo que necesita y ocupa es el mío.¿Gerardo Sánchez García es un buen perfil del priísmo para el Estado?Gerardo conoce aspectos de Guanajuato que tiene que ver con la parte agropecuaria, está haciendo un esfuerzo importante.Lo que estamos haciendo es representándonos con un elenco que aporta diferentes conocimientos, pero la principal es la posibilidad de trabajar juntos, gobierno estatal, la Presidencia de la República. Estamos caminando, es una campaña que está cumpliendo quince días, se siente una campaña propiamente dicha, con todos los elementos, entusiasmo. Finalmente se trata de la posibilidad de contrastar perfiles y la posibilidad abiertamente de decir: confíen en mí.