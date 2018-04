A sus 95 años, Lupita apenas tuvo su primer día de prepa

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Nacida en 1923,acudió este lunes a su primer día de clases en la Escuela Preparatoria Número II, donde fue recibida por sus compañeros y el director del plantel que le dio la bienvenida.Hace cuatro años Lupita aprendió a leer a través del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos () y desde entonces terminó la primaria, secundaria, pero ahora está decidida en cursar la preparatoriaEste lunes por la mañana, la mujer llegó en un taxi a la Escuela Preparatoria Número II, acompañada de su hijoy se formó entre los jóvenes en el patio central para participar en los honores a la bandera.En la entrada del plantel un grupo de periodistas le preguntaron cómo estaba su ánimo, a lo que la mujer aseguróCon la playera de la institución Lupita explicó que no podrá asistir todos los días a la escuela porque debe cuidar a su nieta, quien tiene una discapacidad motriz, "sucede que mi hija, la mamá de la niña trabaja y yo tengo que apoyar".En su primer día de clasestomó apuntes y pasó al frente del salón como parte de un ejercicio que pidió el maestro.Cuando Lupita nació, en la comunidad Vicente Guerrero del municipio de Ocozocoautla, el presidente de la República eray el gobernador de Chiapas,, y fue en su adolescencia cuando emigró a Tuxtla, la capital del estado.De niñay cuando ya radicaba en Tuxtla tampoco pudo hacerlo porque tuvo que cuidar a sus siete hijos y todos fueron a la universidad.Fue hasta quecuando la señora Palacios aprendió a leer a través del programa del ICHEJA, pero no se quedó ahí, porque en cuatro años terminó la primaria y secundaria.quiere estudiar la universidad, pero lamenta que aun cuando termine la carrera "no podrá servir", pues dice no tener el impulso de un joven profesionista.Pidió a los jóvenes que solo llegan a la escuela a, a que se preocupen por aprender y sacar buenas calificaciones porque