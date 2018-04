"Tengo mi derecho a encararlo, se le van a acabar (la pensión), maldito".



"Es gente que está enviada por López Obrador. Me meten el teléfono en la boca y van subiendo sus tonos y majaderías; lo mismo que le hicieron a José Antonio Meade en Oaxaca".

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Una mujer increpó al ex Presidente Vicente Fox por la pensión que recibe y que "le vamos a quitar su pensión cuando llegue El Peje", según se observa en un video que circula en redes sociales. Ante ello, el ex Presidente señaló a Andrés Manuel López Obrador de enviar a dichas personas.En el video se observa que el ex Presidente se encuentra sentado en un avión cuando la mujer le dice:Entrevistado por Ciro Gómez Leyva, Fox explicó que viajaba a Estados Unidos, en donde supuestamente también vive la mujer que lo encaró por su pensión.Como parte de su campaña,