Automovilistas no respetan espacio de ciclistas

Conductoresal tratar de esquivar los vehículos.Esta situación se da en varios puntos de Los Pueblos del Rincón, sin embargo



“Siempre pasa lo mismo, los coches y camiones grandes se estacionan así y luego no se quitan, a veces duran las 3 horas o más todo por no estacionarse bien”, señaló Alfonso.

De acuerdo al testimonio,e impiden el paso.



“Sí me molesta porque en la mañana uno va con las prisas, por ejemplo yo a trabajar y me tengo que seguir por la carretera y a veces los coches van recio y no se fijan y nos pueden aventar porque somos muchos los que si utilizamos la ciclovía”, dijo Andrea.

Afectados preguntan sipara evitar este tipo de comportamientos.



“Nos gustaría saber si los tránsitos les van a dar una sanción para los que no respetan nuestro espacio, porque muchos dicen que nosotros los ciclistas no entendemos, pero tampoco los conductores”, dijo José Manuel.

Por último, quejosos señalaron que desde que se habilitó el espacio para la ciclovía se ha presentado esta situación y no sólo de automóviles, también motociclistas.



“También en ocasiones motociclistas a pesar de ver los señalamientos de que está prohibido pasar por ahí no hacen caso”, comento Juliana.