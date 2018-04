Recorre Diego Sinhué Manuel Doblado

Habitantes de Manuel Doblado, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.El primer punto que visitó fue la comunidad Maravillas, en donde más deEn el lugar ya se tenían preparado un almuerzo en el queMás tarde, realizó un recorrido por el mercado Juárez, eny hacerle peticiones.Luego se dirigió a la Plaza de la Victoria, enAl evento masivo asistió la candidata a diputada federal, Michel González, yBaltazar Zamudio; además de su familia.



“Hoy les digo que mi prioridad, no sólo en la campaña sino en el gobierno si ustedes me dan el apoyo, la seguridad será mi prioridad...lo vamos a lograr juntos...este primero de julio el 80 por ciento de las personas dicen en las encuestas que no quieren mas PRI”.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Señaló que para acabar con la mala hierba es necesario sacarla de raíz;apostándole a la familia, de quien dijo es la fuerza de la sociedad.De la misma forma dijo sentirse orgulloso de los maestros que hay en el estado,