'Peña no cumplió con el Ferroférico'

ElPor ello, consideró necesario que la presidencia de la República la encabece alguien de un partido que trabaje en conjunto con el gobierno estatal.“Nos llevó estos seis años en no concretar el Ferroférico, se debió mucho en que la Federación no nos apoyó como nos debió haber apoyado”, expresó.“Inclusive era una de las promesas de Enrique Peña Nieto que no cumplió. Entonces si no gana un partido en donde pueda tener buena sinergia con el Gobierno del Estado sí puede retrasar mucho estos proyectos”.Por otro lado,“Vamos a hacer bien lo que nos corresponde y ya veremos lo que pasa. Vas a decir: qué incongruente eres Mauricio porque te ofrecieron la alcaldía. Yo creo que es responsabilidad de cualquier ciudadano aportar.va a ser una gran candidata y va a ser gran alcalde, se necesita gente con carácter, comunicación y todo lo adecuado. El Consejo (Coordinador Empresarial) siempre la ha apoyado, lo que nos falta es comunicación”, recalcó.De acuerdo a la, el Ferroférico tiene el propósito de sacar de la zona urbana las dos vías del tren para evitar los bloqueos viales que han afectado a los celayenses por años, eliminar los robos de trenes y el vandalismo, reducir los accidentes en los cruces con las vías, reducir el ruido y la contaminación atmosférica y aumentar la eficiencia en el movimiento de mercancías, así como fomentar las condiciones para incentivar la inversión productiva en el Estado.