Reciben residuos electrónicos

Decenas de personas llevaron susSerá hasta hoy que todavía estarán recibiendo los aparatos, en horario de diez de la mañana a cuatro de la tarde en los dos puntos señalados., debido a que además de la gente que llegaba a dejar los objetos, también lo hacían empresas.En tanto que el ubicado en el estacionamiento del auditorio, hasta la una de la tarde ya estaba casi a la mitad de su capacidad y ahora ellos iban a recibir los residuos provenientes de centros de trabajo.“Hemos tenido la participación de la gente, nos han dejado autoestereos, celulares, juegos de video, cables, videocaseteras, DVD, pero sobre todos nos han traído monitores de computadora, impresoras y CPUs, a los celulares que nos traen les quitamos las pilas”, dijo unLos artículos que siguen recibiendo son equipo de computo como laptos, teclados, mouse, discos duros; electrodomésticos como planchas, ventiladores, hornos de microondas; equipo de oficina como scaners, impresoras y proyectores.También equipos de telecomunicación como teléfonos móviles (celulares o radios), teléfonos fijos, cargadores y conexiones, por ejemplo cableado, equipos de audio y de video.“Yo me enteré ayer (domingo) por mi hijo que iban a estar recibiendo los aparatos y como tengo muchas cosas que ya no sirven, pues me las traje, es que el servicio de la basura no se las lleva, son como once los que tiré”, dijo Rafael, quien llevó desechos al centro de acopio.La dependencia municipal refirió que no se están aceptando refrigeradores y televisiones; las tv se reciben en sus oficinas ubicadas en la carretera Celaya-Salvatierra, km. 4.5 antes Celanese de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde.