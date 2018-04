R- Mi Santias, el fin de semana escribiste sobre el México de hoy y como estamos reproduciendo los errores que tuvo USA con la prohibición de bebidas alcohólicas.

S- Así es, mi Rufo. Con esa ley se cubrió de sangre el vecino del norte y proliferaron los grupos criminales y la corrupción política,… como en el México de hoy. Un principio que debería regir las leyes, es que no se puede legislar la moralidad, lo que para unos es correcto, para otros es una aberración. En el caso de la prohibición de licor en Estados Unidos, mientras los moralistas protestantes pugnaban por la prohibición, los liberales católicos apoyaban la libertad de decidir. Visto desde afuera, quizás ambos tenían un poco de razón, el alcoholismo es una pandemia social y familiar, pero la libertad es un valor central en cualquier democracia; con decirte que uno de los que criticaban fuertemente a USA y su ley, era Winston Churchill el primer ministro británico y héroe de la segunda guerra mundial.R- Guarraguauuu, en ese tenor yo también me inclino por la libertad de decidir.S- Ese es el punto, mi Rufo; que las broncas inician cuando unos quieren imponer sus modo de pensar o actuar a otros, por eso lo correcto es permitir que cada quién libremente decida sobre su cuerpo, aún en contra de su salud o de su calidad de vida, en tanto no perjudique a otros. Por eso permitir la bebida es correcto, pero sancionar a quienes manejan borrachos y ponen en riesgo a terceros, también es correcto.R- Guauuu, visto así tengo que coincidir con tu propuesta de legalizar el consumo de la marihuana, mi Santias.S- Ese es el tema en México, el problema de la marihuana no es, en mi opinión, que haga o no daño al que la consume, el problema es que es más negocio para unos cuantos el que esté prohibida, me explico: Si la marihuana se legaliza, deja de ser negocio de capos y de pocos y reduce drásticamente la corrupción, ya que no hay que dar “moche” ni “mordida” a las autoridades políticas y policíacas. Por lo tanto gana la República al cobrar impuestos y disminuir uno de los incentivos más fuertes para el crimen organizado.R- Grrr, el problema es que te echas encima a los “moralistas” y a las “madres” mexicanas, acuérdate como en USA el movimiento contra la venta de licor empezó por las Señoras que sufrían al recibir maltrato y no recibir el “chivo” de los maridos borrachos y desobligados.S- Primero, los “moralistas” que prediquen en sus casas y respeten a los demás y segundo, como señalé, perro, era otro mundo, en donde la mujer no votaba y salvo honrosas excepciones, tampoco trabajaba, por eso se sentían con derecho a “controlar” y exigir al marido borracho y padre desobligado. Hoy las cosas son diferentes, si una mujer no está de acuerdo con los hábitos o vicios del cónyuge, pues se separa y punto, estar jodiendo o querer cambiarlo es incorrecto e imposible; genio y figura hasta la sepultura, diría mi abuela. Para que me entiendas, perro, creo tanto en le libertad, que hasta en el matrimonio la defiendo.R- Grrr, visto así y sabiendo que la marihuana hace menos daño que el alcohol, ¿por qué no se legaliza?S- Pusiste la pata en la llaga, mi Rufo. En mi opinión no se legaliza: 1.- Porque muchos narcos financian campañas políticas, en consecuencia, los congresistas tienen compromisos con ellos, por eso es tan grave el desplante de Margarita de no “recibir” financiamiento público para su campaña (aunque no tenga oportunidad alguna de ganar), en automático queda comprometida su lealtad con quienes le dieron dinero. 2.- ¡Piénsale!, si se legaliza la marihuana, el dinero de los impuestos entran a las arcas públicas, al gobierno, si no se legaliza, el dinero de los “moches” y “mordidas” entra directo al bolsillo de políticos, funcionarios y gobernantes coludidos, es decir si se legaliza se acaba el “negocio” de los corruptos, y 3.- Nomás de ver las fachas de nuestro aprendiz de Canciller y del que cobra como Presidente, para entender que las órdenes de Washington se acatan en México, es por ello, para no hacer competencia al negocio de la marihuana en USA, que ya es legal, en México la prohibimos; simplemente intereses económicos que nos imponen los del norte y que obedecemos de rodillas.R- Grrr y los ciudadanos, ¿qué podemos hacer para reducir el negocio de los corruptos y combatir la criminalidad derivada de la prohibición de la producción, distribución, comercialización, venta y consumo de la marihuana?S- Pues votar por los candidatos honestos, capaces y generosos que tengan un verdadero compromiso republicano con el pueblo de México y no con quienes los pusieron o financiaron… ¡Así de sencillo!

