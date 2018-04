Inspira Angelique Boyer y su fotografía con labio leporino

La actriz mexicana Angelique Boyer reveló hace tres años en Instagram que nació con labio leporino y compartió una fotografía de ella de pequeña y ahora sus seguidores la vuelven a sacar a la luz para que sirva de inspiración.

“Les comparto una foto que es simbólica en mi vida. Descubrí que puedo permitirme el lujo de no ser perfecta, de estar llena de defectos, de tener debilidades, de equivocarme, de hacer cosas indebidas, de no responder a las expectativas de los demás y, a pesar de ello, quererme mucho, amar, sentir y vibrar”, escribió la novia de Sebastián Rulli como leyenda de la fotografía que actualmente tiene más de 38 mil Me Gusta.